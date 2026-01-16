½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¶ÄÅ·Êó¹ð¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¡Ä¡×¡¡¹ç³ÊÎ¨18.7¡ó¡¢Æñ´ØÆÍÇË¤Ë¾Î»¿¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Èæ²Å¿¿Èþ»Ò¤¬Êó¹ð
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈæ²Å¿¿Èþ»Ò¡ÊTOYO TIRE¡Ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¡ÊÂð·ú¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÂð·ú»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¡ó¤È¡¢¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âð·ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ù¤Ë¸þ¤«¤¤ÊÙ¶¯¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë»ö¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ßÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢µÜÎ¤Èþ¹á¤é¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Ãç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆñ¤·¤¤»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ë·ÉÉþ¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¡¢Æñ°×ÅÙ¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤·¤«¤âÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¹ç³Ê!!¡×¡ÖÀ¨¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆñ´Ø¤ÎÂð·ú»Î¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¡¢32ºÐ¤ÎÈæ²Å¤Ï2012Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£13Ç¯¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£19Ç¯¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÄÌ»»5¾¡ÌÜ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï1²¯996Ëü9185±ß¤ò²Ô¤®¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
