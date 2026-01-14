WBCÆüËÜ¤ò½±¤¦¡ÈÁí³Û2311²¯±ß¤Î¾×·â¡É¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÂçÊªÊÂ¤Ó¡Ä159²¯±ßÃË¤Î»²Àï¤Ç¸«¤¨¤¿Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£32ºÐ¤Î¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ïºòµ¨¡¢126»î¹ç¤Ç35ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÅðÎÝ¡¢OPS.878¤ò»Ä¤·¡¢Áö¹¶¼é¤Î»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¡£¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê9¿Í¤¬·ë¤Ö·ÀÌó¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë2311²¯±ß¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤À¡£
¡¡USA¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¡£³°Ìî¤Ïº¸Íã¤¬¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢±¦Íã¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤ÏÃæ·ø¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï2022Ç¯¤«¤é7Ç¯1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯5900Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê9¿Í¤Îº£µ¨·ÀÌó¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Áí³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2023Ç¯¤«¤é·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë9Ç¯3²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó570²¯9200Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤â13Ç¯3²¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó523²¯2400Ëü±ß¡Ë¤È2¿Í¤¬Áí³Û500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï26ºÐ¤ÎÆóÎÝ¼ê¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥È¥¥¥é¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤È24ºÐ¤Î»°ÎÝ¼ê¡¢¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢FA¼èÆÀÁ°¤Î¼ã¼ê2Áª¼ê¤À¤±¤À¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÆÍ¤È´¤±¤¿·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ò²¼¤·¡¢2009Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
