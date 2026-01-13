前市長・小川晶氏（43）の辞職に伴う群馬県前橋市長選が12日、投開票され、無所属前職の小川氏が新人4人を破り再選を果たした。



【写真】2024年2月の初当選時に見せた笑顔 “前橋の長澤まさみ”と呼ばれた

投票が締め切られた午後7時、報道各社が一斉に小川氏の当選確実を報じると、前橋市内のホテルの一室で開票を見守った陣営は大きく湧いた。午後7時半すぎ、当確を受けた小川氏が姿を見せると「あきら」コールが起こったが「市民にご迷惑をおかけしたので、万歳をしないで祝いたい」との意向により万歳はなかった。



小川氏は、支援者を前に「この厳しい選挙戦、出直し選挙。本来であれば４年間の任期を務めるはずだったところを、その途中で選挙をやらなければいけなくなってしまった。自分の責任でみなさんに迷惑をかけて、今回の厳しい選挙をやらなければいけなくなってしまった。厳しい選挙を一緒に戦っていただいて、そしてこの結果を勝ち取っていただいたみなさまに、感謝を申し上げます」と深々と頭を下げた。



さらに「すべては私の責任だというふうに思っています。自分の軽率な行動によって、本当に日本中を騒がせてしまいましたし、自分がいちばんつらい時にみなさんに本当に助けていただきました」と、選挙戦を振り返った。



続投を受け「もう一度、みなさんに託していただいた。本当にもう一度『小川さんを信じてみよう』と、多くの市民のみなさんに選んでいただけたということで、改めて責任の重さを感じているところでございます。今度はもっといい仕事をしていきたい。もうすぐにでも働いて、みなさんと一緒にみなさんのために、もっといい前橋をつくっていきたい。任期の途中からですけれども、またみなさんと一緒にこれからの前橋をつくっていきたい」と、2028年2月までの2期目を見据えた。



選挙戦での批判の声も受け「私に期待してくれている方々ばかりではない。厳しい声もたくさんあると思います。すべての市民のみなさまに、これからしっかりと仕事をして、これからの私の行動で、すべての市民のみなさまの信頼をまた積み重ねていきたい」と誓った。



勝因を問われた小川氏は「多くのみなさんがしっかり反省をして、しっかり働けということで、もう一度信じて託していただいたということに尽きると思います」と分析した。



共同インタビューで、記者団から“ラブホ密会騒動”に関して「説明に納得していない有権者も一定数いる」と問われた小川氏は「本当に最初から答えられること、すべて真実をお答えしている。私としては、お話しできることはすべてお話ししているところなので、今後もていねいに説明を尽くしていきたい。私の起こした行動で議会、県ともいろいろと接触していくことが必要となってくると思いますので、まずはていねいに各機関と信頼回復を図っていきたい」と強調した。



（よろず～ニュース編集部）