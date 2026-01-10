＜サイテーな友だち＞久しぶりのお誘い。でも全然連絡が来なくて…？【第5話まんが：ホノカの気持ち】
私はホノカです。結婚してから地元に戻ってきて、今は実家の近くに住んでいます。夫と小学生の娘と一緒に、幸せに暮らしています。さてある日のこと、高校時代の友人・チヒロから連絡がきました。飛行機の距離に住んでいるチヒロですが、数か月後こちらに遊びに来る予定があるのだそう。少し先の約束ではありましたが、久しぶりに会えるとなって私は嬉しくなりました。ところが日にちが近づいてきてもチヒロからの音沙汰がありません。
高校時代の友人・チヒロから久々に連絡がありました。「中学の同窓会で3か月後に地元に帰るから、会わない？」というお誘いでした。チヒロとは随分会っていなかったので、私は即答でOKします。久しぶりにチヒロに会えると思うと楽しみで仕方ありませんでした。
約束をしてから3か月。その間チヒロからの連絡は1度もありません。気がつけば約束の日が週末に迫っていました。私からチヒロにメッセージを送ろうとしましたが、勇気が出ません。迷った挙句、結局連絡をしませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
