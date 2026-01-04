Ä¶»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡ª¿Íµ¤¥ì¥·¥Ôºî¼Ô¡í¿·ÊÆ¹¬¤»¥Þ¥Þ♡¡í¤µ¤ó¤¬ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÇòºÚÎÁÍý¤È¤Ï
¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×ÂÐ·è
ÇòºÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆéÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤Åß¤ÎÄêÈÖÌîºÚ¡£
¡Ä¤Ç¤â¡¢ÇòºÚ¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
NHK¤ÎÎÁÍýÂÐ·èÈÖÁÈ¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡Á¡×¤Ë¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ôºî¼Ô¤¬½Ð¾ì¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×ÂÐ·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤ËÍê¤é¤ì¤ëÄ¶»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤ÎÃ£¿Í¡ª
¿·ÊÆ¹¬¤»¥Þ¥Þ♡¤µ¤ó¤³¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤«¤é¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÍê¤é¤ì¡¢¤ªÎÁÍý²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Þ¡£
Ë»¤·¤¤¼çÉØ¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤ÏÄ¶»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢ºî¤êÊý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É»þÃ»¤Ç¤¹¡£
¢§ ¹ë²Ú¸«¤¨¤Ê¤Î¤ËºàÎÁÈñ90±ß¡ý¸üÍÈ¤²¤Î¥¨¥Ó¥Þ¥èÉ÷
¸üÍÈ¤²¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡£¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¿©ºà¤òßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¹á¤ë¥¨¥Ó¥Þ¥èÉ÷¤ª¤«¤º¡£¹ë²Ú¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ºàÎÁÈñ¤Ï1¿ÍÊ¬¤¢¤¿¤ê90±ß¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî²È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤òËº¤ì¡¢¤³¤Î¤ª¤«¤º¤À¤±Àè¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¢§ »°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥ì¥·¥Ô¡ÖÆÚ¤½¤Ü¤íÐ§¡×
¤¦¤Þ¤¤¡ªÁá¤¤¡ª°Â¤¤¡ª¤È»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Ð§¥ì¥·¥Ô¡£ÆÚÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤àÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç10Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â´ò¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡£
¢§ ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤â¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤âÉÔÍ×¡ª¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¿¥ë¥È
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¸«±É¤¨¤¬¤è¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¿¥ë¥È¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤â¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤â»È¤ï¤º¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ª²Û»ÒÍÑ¤Î·¿¤â»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤Æ¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¤ÎÁ´ËÆ¤Ï1·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ª
º£²ó¤ÎÇòºÚÂÐ·è¤Ï¡¢2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢1¤«·î¤Î»îºî¤ò·Ð¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿ÇòºÚ¤Î¡Ö¿·ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¤æ¤ÇÉÔÍ×¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤Çºî¤ì¤ëÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬²È¤ÇÍ¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©ºà20¼ïÎà¤ÈÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä´Íý»þ´Ö10Ê¬¤Î¡Ö»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡×¤òÁÏºî¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì-¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï-¡×
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¼ñÌ£¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æºî¤ë¡Ö¼«ºîÎÁÍý¡×¡£¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤ë"¼«ºî¥°¥ë¥á¤ÎÏÓ¼«Ëý"¤Ï¡¢Ëè²ó¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡£ ¿·´¶³Ð¤Î¡Ö¿Í´Ö¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤ò¡¢¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡ª
1·î7Æü(¿å)ÊüÁ÷¡Ø¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡Ù
¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÇÏ¾ìÍµÇ·¤µ¤ó¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¦¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âç¼ê¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î£³¿Í¤¬Ä¶¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢ËþºÜ¤ÎÇòºÚÎÁÍý¤òÈäÏª¡ªÍÕ¤«¤é¿Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¡¦¤¢¤ÞÌ£¤âÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿ÀäÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤â¶Ã¤¡õ´¶Æ°¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍ¾¤ê¤â¤Î¤ÈÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¨¶½¤Ç°ìÉÊºî¤ë¿·´ë²è¤â¡££±£°Ê¬Â¤é¤º¤Ç½ÐÍè¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤»þÃ»ÎÁÍý¤È¤Ï¡©
ÈÖÁÈÌ¾¡§NHKÁí¹ç¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì-¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï-¡×
¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)19:57¡Á/ ºÆÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î)23:50¡Á
¿³ºº°÷¡§¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó ¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó ¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó ¥í¥Ð¡¼¥È ÇÏ¾ìÍµÇ·¤µ¤ó
½Ð±é¼Ô¡§¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÅèÅÄ¥³¥³¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¢¥ó¥ß¥«
ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é