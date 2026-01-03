アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3 Blu-ray & DVD3月25日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3のBlu-ray & DVDが2026年3月25日に発売されることが決定した。

ジャケットイラストはコミックス著者でありアニメの監督・キャラクターデザイン・脚本・演出・編集を担当した槌田による描き下ろし。あわせて店舗別購入特典も公開された。

●リリース情報

アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3 Blu-ray & DVD

2026年3月25日発売

【Blu-ray】

価格：￥8,800（税込）

【DVD】

価格：￥7,700（税込）

＜収録内容＞

本編ディスク1枚組：Season 3 全24話 ＋ 新規エピソード2本を収録

※新規エピソードとして、「モテる男の悩みは…」「暴走する想いは…」を収録予定

完全生産限定版特典

・槌田監督描き下ろしデジジャケット

・三方背BOX

・特製ブックレット

・絵しりとりポーチ＆藤丸集合ステッカー

特典CDTRACK LIST

1.ビッグバン☆ソング（ビッグバンド ver.）

2.ビッグバン☆ソング（ビッグバンド ver. Instrumental）

3.すごくいい即興曲

4.すごくいい即興曲（トイピアノ ver.）

・特典音声：オーディオコメンタリー

・特典映像：CM集

※商品の特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

店舗別購入特典

店舗共通 先着購入特典：ステッカーシート

対象店舗：アニプレックス オンライン、アニメイト、Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)、あみあみ、ゲーマーズ、セブンネットショッピング、ソフマップ・アニメガ、とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）、メロンブックス、楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）、HMV、げっちゅ屋（Getchu.com）、タワーレコード(一部店舗を除く)、WonderGOO/新星堂

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※特典はなくなり次第終了となります。

※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

店舗別購入特典

各対象店舗にて商品をお買い求めいただいたお客様に、先着で下記の特典を差し上げます。

アニプレックス オンライン：移動中のお楽しみ！マシュのアクリルヘアクリップ3個セット

アニメイト：アクリルスタンド（フォウ）

Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)：ブロマイド5枚セット（藤丸立香＆マシュ・キリエライト、玄奘三蔵、紅閻魔、殺生院キアラ、妖精騎士ランスロット）

あみあみ：メインビジュアル アクリルキーホルダー

ゲーマーズ：ブロマイド5枚セット（ネロ･クラウディウス(キャスター)）

セブンネットショッピング：メインビジュアル アクリルスマホスタンド

ソフマップ・アニメガ：メインビジュアル 缶バッジ5個セット

とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：缶バッジ3個セット（アルジュナ〔オルタ〕、ドゥリーヨダナ、ビーマ）

メロンブックス：アクリルキーホルダー（ゴルドルフ・ムジーク）

楽天ブックス（特典付きのみ対象）：フォトカード3枚セット（キルケー、サロメ、藤丸立香）

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※特典はなくなり次第終了となります。

※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

商品情報はこちら

https://anime.fate-go.jp/nazomaru/bddvd/

ショートアニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」

YouTube【公式】Fate/Grand Order チャンネルにて配信中！Blu-ray&DVD 発売中！

©TYPE-MOON / FGO PROJECT

