MLB¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡ª¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡¢ÂçÃ«¡õ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¥Á¡¼¥à¤Î¸ÂÄê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿·½ÕÈ¯Çä
¡ÖNew Era(¥Ë¥å¡¼¥¨¥é)¡×¤«¤é¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ÈMLB(¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë)¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPEANUTS¡ß¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡ßMLB ¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤ë
¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡ßPEANUTS¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇMLB¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤3¥Á¡¼¥à¡ªMLB¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬°¦¤é¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³Ê¥¥ã¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£4950±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó
¢£¥¥ã¥Ã¥×¡Ö9FORTY PEANUTS¡×(4950±ß)
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î9FORTY¡£¥¯¥í¡¼¥à¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·Á¯¡ª¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¡È¤´Ëþ±Ù´é¡É¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥«¡¼¥¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥ì¡¼¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ù¥ë¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¥ã¥Ã¥×¡Ö9TWENTY PEANUTS¡×(4950±ß)
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¿Ä¤¬¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÈï¤ê¿´ÃÏ¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î9TWENTY¡£¥Á¡¼¥à¥í¥´¤È°ì½ï¤Ë»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£S/M¡¢M/L¡¢L/XL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ú¥Ö¥ë(¥°¥ì¡¼·Ï)¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄêÈÖ¡¢59FIFTY¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¡Ö59FIFTY PEANUTS¡×(7150±ß)
59FIFTY¤Ï¡¢1954Ç¯¤ËMLB¸ø¼°Áª¼êÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ËÜÊª´¶¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª¥µ¥¤¥ºÄ´À°µ¡Ç½¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ìó1¥»¥ó¥Á¹ï¤ß¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¬¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤«¤éÂç¤¤¤¿Í¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥ê¥¢¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Æ¬¤Î·Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¥í¥´¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¡¢Á°¸å¤Ç°Û¤Ê¤ë»É¤·¤å¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô»ÅÍÍ¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¡¼¥¯¥í¥¤¥ä¥ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ð¡¼¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£Ìîµå´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥¹¥È¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£PEANUTS¡ß¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥³¥é¥Ü¤ÏÈ¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPEANUTS¡ß¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡ßMLB ¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤ë
¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡ßPEANUTS¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇMLB¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤3¥Á¡¼¥à¡ªMLB¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬°¦¤é¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³Ê¥¥ã¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£¥¥ã¥Ã¥×¡Ö9FORTY PEANUTS¡×(4950±ß)
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î9FORTY¡£¥¯¥í¡¼¥à¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·Á¯¡ª¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¡È¤´Ëþ±Ù´é¡É¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥«¡¼¥¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥ì¡¼¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ù¥ë¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¥ã¥Ã¥×¡Ö9TWENTY PEANUTS¡×(4950±ß)
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¿Ä¤¬¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÈï¤ê¿´ÃÏ¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î9TWENTY¡£¥Á¡¼¥à¥í¥´¤È°ì½ï¤Ë»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£S/M¡¢M/L¡¢L/XL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ú¥Ö¥ë(¥°¥ì¡¼·Ï)¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄêÈÖ¡¢59FIFTY¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¡Ö59FIFTY PEANUTS¡×(7150±ß)
59FIFTY¤Ï¡¢1954Ç¯¤ËMLB¸ø¼°Áª¼êÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ËÜÊª´¶¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª¥µ¥¤¥ºÄ´À°µ¡Ç½¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ìó1¥»¥ó¥Á¹ï¤ß¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¬¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤«¤éÂç¤¤¤¿Í¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥ê¥¢¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Æ¬¤Î·Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¥í¥´¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¡¢Á°¸å¤Ç°Û¤Ê¤ë»É¤·¤å¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô»ÅÍÍ¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¡¼¥¯¥í¥¤¥ä¥ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ð¡¼¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£Ìîµå´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥¹¥È¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£PEANUTS¡ß¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥³¥é¥Ü¤ÏÈ¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC