¥É¥¤¥ÄÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô¤Ç¡¢27Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯Åð¤¬ÊÉ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¶â¸Ë¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤ª¤è¤½55²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¸½¶â¤äÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AFPÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¾Éô¥²¥ë¥¼¥ó¥¥ë¥Ø¥ó¤Î¶ä¹Ô¤Ç¡¢¶¯Åð¤Ë¶â¸Ë¼¼¤ÎÊÉ¤Ë·ê¤¬¤¢¤±¤é¤ì¡¢¸½¶â¤äÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Ï¥É¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊÉ¤Ë·ê¤Ë¤¢¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3000¸Ä°Ê¾å¤ÎÂß¶â¸Ë¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï¿äÄê3000Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç55²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤¤ÊÂÞ¤ò±¿¤ÖÊ£¿ô¤ÎÃË¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢Ê¤ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¿ÍÊª¤é¤¬ÅðÆñ¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¤Ï30Æü¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤ÎÍøÍÑµÒ¤é¤¬µÍ¤á¤«¤±¡ÖÃæ¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º®Íð¤·¤¿»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢Èï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£