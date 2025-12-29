今季限りで中日を退団する駿太（本名・後藤駿太）外野手（３２）が２９日までに自身のインスタグラムで現役を引退すると発表した。「現役を引退する決断をしました。１５年間。うまくいかない時間の方がはるかに多かったけれど、それでも胸を張って言えます。この野球人生に、後悔はありません」と報告。「これからは、夢を追う側から夢を支える側へ。野球は僕の人生そのもの。だからこれからも野球と共に生きていきます」とつづった。

前橋商から２０１０年のドラフト１位でオリックス入団。翌１１年に高卒新人の外野手では５２年ぶりとなる開幕スタメンを勝ち取った。球界でも随一の強肩と広い守備範囲を武器とし、２１年は２５年ぶりのリーグ優勝にも貢献。２２年７月にトレードで中日に加入すると、昨年４月には通算１０００試合出場を達成した。１０月２８日に来季の契約を結ばないことを通告され、現役続行を希望しながら、自身の進路について熟考していた。

◆駿太（しゅんた＝本名・後藤駿太）１９９３年３月５日、群馬県生まれ。３２歳。前橋商で２年春、３年夏に甲子園出場。２０１０年ドラフト１位でオリックス入団。２２年７月に石岡とのトレードで中日に移籍。通算１０４２試合で打率２割１分６厘、１５本塁打、１５１打点、３５盗塁。１８０センチ、８５キロ。右投左打。