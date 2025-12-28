¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÂè£±£°£´²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡¡ÀìÂçËÌ¾å¡¦µÈÃÓ¹¸Âç¼ç¾¤¬ÀëÀÀ¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤¿½¸ÂçÀ®¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¹»¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢³Æ½Ð¾ì¹»¤¬Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÀëÀÀ¤ÏÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÎµÈÃÓ¹¸Âç¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢Æ²¡¹¤ÈÀëÀÀ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¤ÏÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤ËÄü¤á¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÌîµå³¦¤À¤±¤ÇÌµ¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÂ¿¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï³ÆÆ»ÉÜ¸©Áª½Ð¤ÎÁª¼ê¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò·Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¤É¤Î£±ÅÀ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¹ÔÆ°¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¿Í¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤é¤¹£±ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Èà¤é¤Î·òÆ®¤ò¶»¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤¿½¸ÂçÀ®¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¿®¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤Îå«¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¡¢£±ÅÀ¡¢°ì½Ö¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³«²ñ¼°¤Î¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¸¢½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦Áá¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤ÈÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£