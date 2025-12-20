±§Ìî¾»Ëá¡¢¡È¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌîË¾¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÂ¿¾¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡½À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë±§Ìî
¡¡¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ìî¡£¥²¡¼¥à¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
±§Ìî¡ÖÊª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¡¢¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÁ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥²¡¼¥à¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢±§Ìî¤¬Êú¤¯¡È¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤ÎÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±§Ìî¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë¹½¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤·¤«È¯¸À¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·ù¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¶¥µ»¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¿¿·õ¤Ê»×¤¤¤òº£¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼¨¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë