¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÛËâË¡¤ß¤¿¤¤¡ùÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ç°û¤ßÊª¤òÅ¬²¹¤Ë¢ö
¡ØDIME¡Ù2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡ª¡¡°û¤ßÊª¤òÅ¬²¹¤ËÊÝ¤Ä àËâË¡á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ùÉÕÏ¿¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ä½ñ»ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¾®³Ø´Û¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó»ï¡ØDIME¡Ù2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ï¡¢Îä¤á¤ä¤¹¤¤°û¤ßÊª¤òÅ¬²¹¤ËÊÝ¤Ä¡¢Åß¤Ë´ò¤·¤¤ËâË¡¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Îµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡£¸¶ºî¤â¥¢¥Ë¥á¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÆ±ºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬È¯Ç®¡£¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿ÍÆ´ïÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯°û¤á¤ë¤Î¤Ï àËâË¡á ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡ª¡¡USBµëÅÅ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤»¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏËâË¡¿Ø¤È¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤Î¤É¤Á¤é¤«1ÅÀ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÁªÂò¡¢¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ½¤áÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥µ¥¤¥º¡¢µ¡Ç½¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤À¡£
»È¤¤Êý¤ÏUSBÃ¼»Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¸å¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡ª
5V/2A½ÐÎÏ¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ËËÜµ¡¤ÎUSBÃ¼»Ò¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð½àÈ÷OK¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²¡¤¹¤È55¡î¡¢65¡î¡¢75¡î¤Î½ç¤ËÈ¯Ç®²¹ÅÙ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¤äÆ«´ïÀ½¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤ÎÊÝ²¹¤Ë¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£
ÂÐ±þÁÇºà¤Ï¡¢´Ì¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¼§´ï¡¢Æ«´ï¡¢ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¡£
¤ªÃã¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢²¹ÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¿©»ö¤ÎºÇÃæ¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡Ö²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥¹¡¼¥×¤ò¹²¤Æ¤Æ°û¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
ÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑÃæ¤ÏËÜÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡»ÈÍÑ¸å¤â½½Ê¬¤ËÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤·¤è¤¦¡£
ËÜ»ï¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡ÖDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÂè2´üÄ¾Á°¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÅ°Äì²òË¶¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ê¥¨¥ß¥¯¥¹¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¼£ÎÅ¥¢¥×¥ê¡¢¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¢ChatGPTÅê»ñ¡¢NISAºÇ¿·»ö¾ðetc. ÃíÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀè¼è¤ê¡ª
Ç¯Ëö¤«¤é¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û
¡ùÉÕÏ¿¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤ä½ñ»ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¾®³Ø´Û¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó»ï¡ØDIME¡Ù2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Îµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡£¸¶ºî¤â¥¢¥Ë¥á¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÆ±ºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬È¯Ç®¡£¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿ÍÆ´ïÆâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯°û¤á¤ë¤Î¤Ï àËâË¡á ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡ª¡¡USBµëÅÅ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤»¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏËâË¡¿Ø¤È¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤Î¤É¤Á¤é¤«1ÅÀ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÁªÂò¡¢¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ½¤áÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥µ¥¤¥º¡¢µ¡Ç½¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤À¡£
»È¤¤Êý¤ÏUSBÃ¼»Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¸å¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡ª
5V/2A½ÐÎÏ¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ËËÜµ¡¤ÎUSBÃ¼»Ò¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð½àÈ÷OK¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²¡¤¹¤È55¡î¡¢65¡î¡¢75¡î¤Î½ç¤ËÈ¯Ç®²¹ÅÙ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¤äÆ«´ïÀ½¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤ÎÊÝ²¹¤Ë¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£
ÂÐ±þÁÇºà¤Ï¡¢´Ì¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¼§´ï¡¢Æ«´ï¡¢ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¡£
¤ªÃã¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢²¹ÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¿©»ö¤ÎºÇÃæ¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡Ö²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥¹¡¼¥×¤ò¹²¤Æ¤Æ°û¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
ÊÝ²¹¥Ñ¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑÃæ¤ÏËÜÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡»ÈÍÑ¸å¤â½½Ê¬¤ËÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤·¤è¤¦¡£
ËÜ»ï¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡ÖDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÂè2´üÄ¾Á°¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÅ°Äì²òË¶¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ê¥¨¥ß¥¯¥¹¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¼£ÎÅ¥¢¥×¥ê¡¢¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¢ChatGPTÅê»ñ¡¢NISAºÇ¿·»ö¾ðetc. ÃíÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀè¼è¤ê¡ª
Ç¯Ëö¤«¤é¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û