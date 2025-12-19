日本の敗戦は「来るべきものが遂に来たという感じ」…8月15日とその後、銀行員たちが直面した現実

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

決意を新たに：中国

上海では少し様子が違っていた。日本のポツダム宣言受諾の報せは、中国人経由で8月15日より前に一般の日本人にも伝わる。フランス租界では、ソ連人が祝勝会をやったらしいとの噂も広がる。当時の上海は日本の占領下にあったが、8月12日頃には街中に公然と青天白日旗（中華民国国旗）が掲げられるようになった。このため上海在住の日本人にとって、日本の敗戦は「来るべきものが遂に来たという感じだけ」だった。

それでも鮮銀上海支店では、8月15日の正午には行員が整列して玉音放送を聴いた。

日本の敗戦が決まると、例に漏れず窓口には預金引き出しを求める預金者が殺到する。中国北部で引き出される現金は現地通貨（中国聯合準備銀行券：聯銀券）であるが、鮮銀北京本部の処置により、必要な現金は聯銀から適宜供給された。

なお鮮銀北京支店では、取り付け騒ぎは起こらなかった。もともと中国人の預金が少なかったうえに、日本人預金者も聯銀券を引き出して帰国しても日本では使えないと諦めていたようだ。さらに融資先からの貸し付けの繰り上げ返済も増えた。終戦に伴い事業の整理・清算を行うためで、終戦を迎えた日系の銀行としては珍しく資金繰りには苦労せずに済んだ。

鮮銀に限らず、外地の銀行では日本向け送金の扱いが問題となった。銀行にしてみると、送金として現金を受け入れても、中国（その他外地）から日本向けに回金できないので、日本では支払いに応じられない。このような非常時には政府・日銀との協議は欠かせないが、日本との通信は途絶している。

ただ北京の日本大使館は、「日本人居留民の送金を受けて欲しい」という姿勢だった。こうなると、腹を括るしかない。北京の各日系銀行はこれに協力することに決し、無制限での送金取り扱いを始める。預金引き出しもあり銀行窓口は多忙を極めたが、この時の「送金小切手」（現金支払い指示書）などは、日本帰国後に未払い送金を受け取る際の確認書類となる。

もっとも鮮銀の未払い送金の支払いが始まるのは、9年後の昭和29年5月だ。

各支店でも、それぞれ8月15日が訪れ、そして過ぎていった。

北支那方面軍参謀長が「最後の決戦」の地と息巻いた青島では、8月15日の夜に青島支店支配人・安藤直明宅を中国人行員3名が訪れた。開戦時には鮮銀ニューヨーク出張所支配人だった安藤は、米国から引き揚げ船で帰国した後、神戸支店支配人を経て昭和19年7月から青島支店に赴任していた。

玉音放送・預金引き出しなどで大きく振り回された1日だったが、安藤が最も気になっていたのは「日本の敗戦」が決まった後の日本人行員・中国人行員の融和だった。その矢先、夜になってからの中国人行員の訪問である。

支配人舎宅は、芝生で覆われたなだらかな丘の上に建っている。玄関前には桜が植えられ、建物は神戸の異人館を思わせる3階建ての洋館だ。疲れた体を起こして、平静を取り繕いながら彼らを応接間に通すと、3名の口から出たのは、日本の敗戦や支店運営への不安に打ちひしがれる安藤への励ましの言葉だった。不安から一気に解放された彼の胸に、熱いものがこみ上げてきた。安藤は中国人行員の手を握り、接収されるまでの少ない営業日を全うする決意を新たにする。

北京から南東130キロほどの天津市内にある鮮銀の支店でも、中国人行員が夜遅くまで残業して、預金引き出しや日本向け送金など急増する業務を処理した。

しかし治安の悪化は如何ともし難い。安藤が住む青島支配人舎宅には暴徒が家の明け渡しを日に何度も要求してきた。横浜正金銀行青島支店の幹部には、家を追い出され家財道具も奪われた者もいた。

天津には鮮銀の支店・出張所が4つあったが、日本租界の目抜き通り沿いにあった母店の天津支店以外では周辺の治安が悪化してきた。そこで業務を天津支店に集中して、他の3店は順次閉鎖とした。また日本人行員は安全のために天津中心部近く、仏伊租界に挟まれた日本租界に転居し、米軍の進駐と治安の回復を待ちながら営業を続けた。

