»Ø¸¶è½Çµ¡¡½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë·ãÅÜ¡Ö²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¡×Ä¾Á°¤Ë²¸»Õ¤ËÁêÃÌ¡Öº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥´¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿»þ´ü¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥é¥ó¡ß¥µ¥Ã¥·¡¼¤Î¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¡×¤¬£±£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ö¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡Ù¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½µ´©»ï¤Ëº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥´¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¹¤®¤Æ²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¡Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤À¤Ã¤Æ¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡Ù¤«¤é¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö¡Ø¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ»á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø»Ø¸¶¤ÏÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿Í´Ö¤Ï¡£ÏÃ¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ì²ó¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²¸»Õ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£