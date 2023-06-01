「VIVEトラッカー (Ultimate) 3+1 キット」+VIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップ

Amazonにて、HTCのVRヘッドセットVIVEが特別価格で販売されている。期間は12月29日23時59分まで。

今回、「VIVEトラッカー (Ultimate) 3+1 キット」とVIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップのセットや、オールインワンXRヘッドセット「VIVE Focus Vision」とVRヘッドセットアクセサリー「VIVE 有線ストリーミングキット」のセットなどがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「VIVEトラッカー (Ultimate) 3+1 キット」+「VIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップ」

「VIVEトラッカー (Ultimate) 3+1 キット」は、VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能。また、VIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップは快適でしっかりとした装着感となっている。

「VIVEトラッカー (Ultimate) 3+1 キット」

VIVE トラッカー(Ultimate)用ストラップ

VIVE Focus Vision Bundle MR PC VRヘッドセット (OB)+アクセサリーストリーミングキット

「VIVE Focus Vision」はフルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PC VR利用時の画質が大幅に向上する。VIVE Ultimateトラッカーや、最大2TBのMicroSDカードに対応しており、幅広い用途で利用できる。

VRヘッドセット アクセサリー「VIVE 有線ストリーミングキット」には、PC VRストリーミング用にVRヘッドセットとコンピューターを接続するために必要なものがすべて揃っている。

VIVE Focus Vision Bundle MR PC VRヘッドセット

VIVE 有線ストリーミングキット