声優・石原良さん死去 94歳 『サイボーグ009』002役、『クロ現』ナレーションなど担当
声優でナレーターの石原良さんが、急性心不全のため亡くなった。94歳だった。17日、所属の青二プロダクションが発表した。石原さんは青二プロダクションの創立メンバーの1人で、同事務所のロゴをデザインしている。
【画像】石原良さんが002役を務めた『サイボーグ009』にミャクミャクが登場
サイトでは「弊社所属 石原良 儀（94歳）令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、ご葬儀につきましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました。ご通知が遅くなりましたこと、ご諒恕のほどお願い申し上げます」と伝えられた。
石原さんは、テレビアニメ『サイボーグ009』002役、NHK『クローズアップ現代』ナレーションなどを担当していた。
【画像】石原良さんが002役を務めた『サイボーグ009』にミャクミャクが登場
サイトでは「弊社所属 石原良 儀（94歳）令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、ご葬儀につきましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました。ご通知が遅くなりましたこと、ご諒恕のほどお願い申し上げます」と伝えられた。
石原さんは、テレビアニメ『サイボーグ009』002役、NHK『クローズアップ現代』ナレーションなどを担当していた。