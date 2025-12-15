「目の下のくま取り治療が原因で失明しかけた人も」片目縮小、顔がボコボコ…美容整形によるトラブルが急増しているワケ
厚生労働省の「医療施設調査」によると、美容外科を標榜する診療所は’20年から3年間で43.6％増。右肩上がりの市場の裏側で、生死に関わる後遺症や生活が破綻するケースも急増している。医師、被害者に聞き知られざる実態に迫った！
◆整形失敗のリカバリー窓口がほぼない！
近年、美容整形によるトラブルが急増している。国民生活センターへの相談件数が’20年度の2000件超から、’24年度には年間1万件超、およそ5倍に跳ね上がった。
こうした状況について語るのは、日本医科大学形成外科教室で「美容後遺症外来」を担当する朝日林太郎医師だ。
「一因として、美容クリニックの数が急増した一方、トラブルを扱う窓口がほとんど増えていない点が挙げられます」
同外来は30年以上前から設けられており、現在は毎週木曜午前中のみの受け付けだが、それでも毎回20人前後の初診患者が訪れる。
同医師が入局した5年前と比べると、後遺症に悩む患者数は4〜5倍に膨れ上がっているという。どこに相談していいのかわからない患者が、結果的にここに集中してしまうのだ。
「実際に多いのは、豊胸手術の後遺症。出血や感染などで入院加療を要したケースも少なからずおられます。また、目の下のくま取り治療が原因で失明しかけた人もいます」
背景として、「直美」（研修医を終え、そのまま美容外科に就職する医師）が増えていることを指摘する声もある。
「経験が浅い段階では、埋没法やボトックス注射など、比較的リスクの低い治療を担当することが多いため、直美がトラブルを直接増やしているとは必ずしも言えません。ただし、事故や後遺症が起きた際の対応力が乏しいのは事実と思います」（同）
◆低リスクのはずが…「後遺症治療前はまともに歩けなかった」
佐藤由里さん（仮名・50代）は、街の皮膚科クリニックで額のしわを消すボトックス注射を受けたところ、数日後に左目が縮んだようになり、目が開きにくくなった。
「こんな顔では会社に行けないので数日欠勤しました。片目が見えないので方向感覚が掴めず転びそうになることも。施術した医師からは、ボトックスの大量投与による後遺症なので、効果が切れるまで待つしかないと言われました」
納得できなかった佐藤さんは情報を探し、後遺症の改善をうたう美容電気針のクリニックにたどり着く。
「3回通院して、ようやくほぼ元に戻りました。施術した医師に苦情を言うと失敗を認めてくれて、かかった費用はすべて負担してもらいました」
◆片目縮小、頰がボコボコ！ 整形トラブルのリアル
YouTubeやインスタグラム、noteなどで美容情報を発信している「整形らびちゃん」さんは、整形歴20年以上。
骨格からパーツまで、顔全体を変える「1周」の整形を計5回、総額5000万円をかけて行ってきた。しかし、そんなベテランであっても、大きな失敗を経験した。
「最大の失敗は、小鼻縮小手術で残った傷を修復する手術で、逆に鼻が広がってしまったことです。その後、何軒か回ってそれを治す手術を受けましたがそれでも傷痕が残りました。顔の真ん中にこんなに大きな傷ができて本当にショックでした。今も傷痕を消すレーザーに通っています」
さらに、150万円をかけた「頬骨セットバック」手術でもトラブルがあった。
「頬骨を後ろに下げる整形で、骨についている肉も一緒に下がるのでたるまない、という説明を受けていました。ところが、実際にはひどくたるんでしまい、顔がボコボコになり、半年たっても治りませんでした。その修整がかなり大変で、最終的に550万円かかりました」
らびちゃんさんは、こうした失敗の原因をはっきり次のように語る。
