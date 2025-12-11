来年度の税制改正に向け、政府・与党は、所得税がかからない、いわゆる「年収の壁」について、物価上昇に応じ、2年ごとに最低課税額を引き上げる方向で検討に入りました。

政府・与党は、来年度の税制改正に向け議論を進めています。

その中で、「年収の壁」については、物価上昇の影響を反映できるよう、2年ごとに、それまでの控除額に物価上昇率を上乗せし、控除額を引き上げる方向で検討に入りました。

給与所得控除の最低保障額についても、同様に引き上げる方向です。

これにより、現在160万円の「年収の壁」が、来年分は168万円に上がる計算になります。

国民民主党は「年収の壁」を178万円まで引き上げることを求めていて、今後の与党側との協議で合意できるかが注目されます。

また、税負担の公平性確保の観点から、超富裕層に対する課税を強化する方向で調整を行っています。

特別控除額をおよそ3.3億円からおよそ1.65億円に引き下げたうえで、税率を22.5％から30％に引き上げることにより、追加課税する対象を、合計所得額およそ30億円から、およそ6億円にすることで調整に入っています。

さらに、現在18歳以上の利用に限られている「NISA＝少額投資非課税制度」については、0歳から利用できるようつみたて投資枠を拡充する方向です。

長期・安定的な投資を通じて、子どもの大学進学などに必要な資金を備えられるようにすることを目的としています。

対象年齢を0歳から17歳とする新たなつみたて投資枠では、年間60万円まで投資可能で、非課税となる保有限度額は600万円とします。

子どもが12歳になって以降、子どもの同意を得たうえで、資金の使い道が子どものためのものである場合に払い出すことができるようにする方向です。

政府・与党はこれらの案をもとに、早ければ来週にも税制大綱を決定したい考えです。