民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年11月の月間動画再生数が、5.8億再生（※1）を記録した。

月間動画再生数の最高記録を更新した25年10月に引き続き、2カ月連続で記録を更新。また、コネクテッドTV（以下、CTV）における月間動画再生数も過去最高となる1.9億再生（※2）をマークした。

ドラマはTBS歴代1位のTVer再生数を記録した「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、そして日本テレビでも歴代1位の再生数を記録した「良いこと悪いこと」が、ともに多くのユーザーに視聴され、好調に推移した。

バラエティーは「名探偵津田」をはじめとするアーカイブ企画を配信した「水曜日のダウンタウン」が再生数増加をけん引。また「M-1グランプリ 2025」準々決勝、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」、「ベストヒット歌謡祭」など話題の番組が再生数を伸ばした。

アニメは「ジョジョの奇妙な冒険」が多くのユーザーに視聴された。スポーツは「サッカー キリンチャレンジカップ2025」2連戦のライブ配信をはじめ、「第104回 全国高校サッカー選手権大会」の地区大会決勝を初めてCTVでスペシャルライブ配信するなど、サッカー関連のライブ配信が多くのユーザー視聴につながった。

※1：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※2：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）