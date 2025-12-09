子どもの名前ランキング、“ジェンダーレス・グローバル”が人気 「個性豊かに自分の人生を」親の願い
明治安田生命保険は9日、2025年生まれの子どもの名前に関する調査結果を発表。2025年の人気の名前の傾向として、ジェンダーレスでグローバルな名前が人気を集めた。
【画像】ランクインした“グローバルネーム”
読み方では、性別に捉われない“ジェンダーレスネーム”が人気。ベスト50で男女共通の読み方は、「セナ」（男の子：4位、女の子：19位）、「ヒナタ」（男の子5位、女の子39位）、「ハル」（男の子：12位、女の子36位）、「ナギ」（男の子14位、女の子36位）、「アオイ」（男の子：18位、女の子：13位）、「リオ」（男の子：33位、女の子：22位）、「スイ」（男の子：38位、女の子：3位）、「オト」（男の子：42位、女の子：16位）と、8個の名前がランクインした。
同社は発表で「男の子だから、女の子だから、という固定概念に捉われず、個性豊かに自分の人生を生きてほしい、という願いが込められているのではないでしょうか」と分析した。
また、ジェンダーレスネームと同様に、外国でもなじみやすい響きで、国際的な雰囲気を感じさせる“グローバルネーム”の人気も定着。世界で活躍する際に、発音がしやすく外国語表記に変換がしやすい名前が人気を集めた。
ベスト50にランクインした名前でみると、男の子は「セナ」（4位）、「ハル」（12位）、「ルイ」（15位）等11個。女の子では、「エマ」（1位）や、「サナ」（2位）、「ミオ」（6位）等16個がランクインしており、外国語表記に変換がしやすく、日本語でも違和感のない名前が人気となっている。
同社の生命保険加入者および既契約情報を対象に「生まれ年別の名前調査」を実施。1989年に実施して以来、今年で37回目となる。2025年生まれの男の子6312人、女の子6193人を対象に、2025年11月に調査した。
なお、人気の名前1位は、男の子が「湊」ちゃん、女の子は「翠」ちゃんとなった。また、読み方のトップは、男の子は「ハルト」、女の子は「エマ」だった。
