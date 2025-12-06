「太ももが…」大谷映美里、超ミニ丈コーデで美脚披露もファンから心配の声「寒そう」「風邪ひくよ…」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは12月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈コーデでのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
この投稿にファンからは、「全部かわいーよー！ばぶちゃんだねっ！」「映美里ちゃんの秋服コーデはとてもエレガントですね」「春夏秋冬えみりちゃんがいちばんかわいいです」「ZARAとかH&Mで服見つけるのうますぎる」と称賛の声のほか、「明日は応援にいきます！寒いので暖かい服装でお願いしますね！心配になっちゃうので」「それで山の紅葉見に行ったら風邪ひくよ…」「あんよ寒そう」「太ももが…」と体調を気遣うコメントも集まっています。
かわい過ぎる私服ショット大谷さんは「紅葉終わっちゃった、、、けど、紅葉見に行くコーデしたよ！」とつづり、7枚の写真を掲載。胸元にブラウンのリボンが付いたパーカーにチェック柄のミニ丈スカート、ブラウンのブーツを合わせたコーディネートを披露しています。大谷さんの華奢なスタイルを存分に生かした装いです。大谷さんは自身の私服について、「私服はRosé Museの他にはZARAとH&Mのオンラインで買うことが多いよ〜」と語りました。
ピンクがお似合い11月25日の投稿では、自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムを使用したコーディネートを紹介していた大谷さん。白いタートルネックに淡いピンクのワンピースを重ねています。冬ならではのかわいらしいファッションです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
