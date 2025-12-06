¡Ô¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡È¼«Âð¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¡Ä³°¿©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢¼«Âð¤ÇÀáÌÜ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÏÂ¤ÎÌ£³Ð¡×
¡Ò¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÊ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡Ó¡Ò½é¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ó--¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬12·î4Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÉÚÅÄ±Ñ´ø»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿--¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤ÎÂ¤¬¸µµ¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¡ÄÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÏ²¼¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÂçÃ«¡£º£Ç¯¤Ï´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö4·î¤ËºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤ò½Ð»º¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»ºµÙÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·ç¾ì¡£¤½¤Î¸å¤â»î¹çÁ°¤ËÌ¼¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¡¢°é»ùÈè¤ì¤«µå¾ì¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤âWSÁ°¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¤«¤Ê¤êÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È²ÈÂ²¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£Á°½Ð¤Îµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿®¤ÈÍ¾Íµ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡11·îËö¤Ë¤Ï¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÌ¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¥í¥´¤Ë²Ã¤¨¤¿¸Ä¿ÍºâÃÄ¡ØShohei Ohtani Family Foundation¡Ù¤òÀßÎ©¡£Æ°ÊªÊÝ¸î¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤òëð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤·¤¿¡ÖÏÂ¤ÎÌ£³Ð¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î"ÊÑ²½"¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÉÚÅÄ»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤À¤Ã¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä¡¢¡Ø±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤Î´¶À¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï12·î4Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å½ç¼¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡°é»ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Äê¤òÁá¤á¤Æ"ÆóÅáÎ®Éüµ¢"¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«¡£»î¹ç¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â"Â¨µ¢Âð"¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ï¤è¤Û¤É¿´ÃÏ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Á°½Ð¤ÎºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ÎÁ°Æü¤Ê¤É¤Ë¤Ï³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ³°¿©¤ò³Ú¤·¤àÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬³°¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ï¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢Äí¤Ç¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×ÉØ¤Ï¡Ö³°¿©¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¹âµé¼÷»Ê¤ò¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¤ä¤Ï¤êÏÂ¿©¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡³°¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤´ÃÚÁö¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»Àô¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£