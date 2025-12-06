»³ËÜÍ³¿¤¬¡ÈµðÂç¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÁ°¡É¤ÇµÇ°»£±Æ¡õ7900Ëü±ß¹âµé»þ·×¤â¡ª¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¦È¬Â¼ÎÝ¤È¤Î¸òÎ®¤â
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¡¢º£¤ä¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¡×¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÁ°¤ËÎ©¤Ä»³ËÜÍ³¿
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤¬¡¢12·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Âç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ê¥¤¥¡×¤¬LA¤Î³¹¤Ë·Ç½Ð¤·¤¿µðÂç¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÁ°¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»³ËÜ¼«¿È¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎµðÂç¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¤³¤È¡£¥Ê¥¤¥¤ÎLAÀìÌçInstagram¤Ï¡Ô½Å¤Í¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ï¢¾¡¡£LA¤ÎÅÁÀâ¤Ï±Ê±ó¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÀ©ºîÉ÷·Ê¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇMLB¤ÎÄºÅÀ¤ØÅþÃ£¤·¤¿»³ËÜ¤Ø¤Î·É°Õ¤«¤é¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖBACK 2 BACK¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»³ËÜÁª¼ê¤ò¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë½Å¤Í¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢»³ËÜÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ÐÍº¶«¤Ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡È»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬Instagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤òÃß¤¨¤¿¡ÈÉ´½Ã¤Î²¦¡É¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡º£¤ä¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»³ËÜÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¥«¥ï¥À¥Û¥Æ¥ë¤Î¸å¤í¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶á¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡È¿·Ì¾½ê¡É¤òË¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
NBAÈ¬Â¼ÎÝ¤È¤Î¸òÎ®
¡¡»³ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢12·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤ËÈ¬Â¼ÎÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ëNBA¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬¾ìÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤È¡ÖYAMAMOTO¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÆÃÀ½¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸òÎ®¤â¡£
¡ÖNBA´ÑÀï¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÁª¼ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥Þ¡¦¥Ô¥²¡Ù¤Î¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥ª¡¼¥¯¡¦¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ì¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÓ»þ·×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï7900Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó506²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»³ËÜÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¼ê¤¬½Ð¤»¤ë»þ·×¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤»³ËÜ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿¤¬LA¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÏÃÂê¤¬»³ËÜÁª¼ê°ì¿§¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡ªLA¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤âÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â³èÌö¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¸Ø¤é¤·¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£