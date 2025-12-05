TBS NEWS DIG Powered by JNN

高市内閣の閣僚の資産が公開されました。平均はおよそ6641万円で最も資産が多かったのは小泉防衛大臣で、家族の分も含めた資産は2億7248万円でした。

政府はきょう、高市内閣の閣僚ら19人の保有資産を公開しました。

不動産や預貯金など、家族の分も含めた資産総額は平均でおよそ6641万円でした。

最も多かったのは小泉防衛大臣で、全額が妻の滝川クリステルさん名義で2億7248万円でした。

次いで多かったのは茂木敏充外務大臣で1億9397万円、高市総理は3206万円で19人中10番目でした。

最も少なかったのは、松本尚デジタル大臣で550万円でした。

閣僚の資産公開は普通預金の額は対象にならず、株式も銘柄と株数だけを記載すればよいため、「公表された資産額は実態を表していない」と指摘されています。

以下、資産額が多い閣僚順

小泉防衛大臣　　2億7248万円
茂木外務大臣　　1億9397万円
林総務大臣　　　1億5088万円
片山財務大臣　　1億3966万円
赤間国家公安委員長　　約1億1990万円
牧野復興大臣　　約7316万円
城内日本成長戦略担当大臣　　約5739万円
平口法務大臣　　5389万円
鈴木農水大臣　　4415万円
高市総理大臣　　3206万円
上野厚労大臣　　2422万円
石原環境大臣　　約2276万円
赤沢経産大臣　　約2065万円
木原官房長官　　1458万円
黄川田こども政策担当大臣　　約1100万円
小野田外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣　　約1017万円
金子国交大臣　　約835万円
松本文科大臣　　約704万円
松本デジタル大臣　　550万円