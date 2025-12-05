高市内閣の閣僚の資産が公開されました。平均はおよそ6641万円で最も資産が多かったのは小泉防衛大臣で、家族の分も含めた資産は2億7248万円でした。

政府はきょう、高市内閣の閣僚ら19人の保有資産を公開しました。

不動産や預貯金など、家族の分も含めた資産総額は平均でおよそ6641万円でした。

最も多かったのは小泉防衛大臣で、全額が妻の滝川クリステルさん名義で2億7248万円でした。

次いで多かったのは茂木敏充外務大臣で1億9397万円、高市総理は3206万円で19人中10番目でした。

最も少なかったのは、松本尚デジタル大臣で550万円でした。

閣僚の資産公開は普通預金の額は対象にならず、株式も銘柄と株数だけを記載すればよいため、「公表された資産額は実態を表していない」と指摘されています。

*****************

以下、資産額が多い閣僚順

小泉防衛大臣 2億7248万円

茂木外務大臣 1億9397万円

林総務大臣 1億5088万円

片山財務大臣 1億3966万円

赤間国家公安委員長 約1億1990万円

牧野復興大臣 約7316万円

城内日本成長戦略担当大臣 約5739万円

平口法務大臣 5389万円

鈴木農水大臣 4415万円

高市総理大臣 3206万円

上野厚労大臣 2422万円

石原環境大臣 約2276万円

赤沢経産大臣 約2065万円

木原官房長官 1458万円

黄川田こども政策担当大臣 約1100万円

小野田外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣 約1017万円

金子国交大臣 約835万円

松本文科大臣 約704万円

松本デジタル大臣 550万円