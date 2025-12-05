『TikTokトレンド大賞2025』発表 大賞は『呪術廻戦』インパクト・ソング部門に超ときめき宣伝部「超最強」
TikTokで最も大きな話題を呼び、社会やカルチャーに影響を与えたコンテンツを表彰する『TikTokトレンド大賞2025』が5日、都内で開催され、アニメ『呪術廻戦』が大賞に選ばれた。
【写真】おなじみの衣装で！のんからトロフィーを受け取る坂井仁香
インパクト・ソング部門賞では、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の「超最強」が受賞した。ホットワード部門では「平成リバイバル」が選出された。
会場には『呪術廻戦』の主人公・虎杖悠仁の着ぐるみが登場。さまざまなポーズを取って、声の主である榎木淳弥と受賞を喜んだ。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部）
