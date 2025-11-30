【台北＝園田将嗣】台湾の芸能界で１８〜３６歳の男性に義務づけられた兵役を逃れようとする動きが広がり、社会問題となっている。

著名な俳優らがブローカーに偽装を依頼した事例が相次いで発覚し、検察が摘発を強めている。

今年に入って人気俳優の王大陸氏の兵役逃れが発覚して以降、検察は３度にわたる大規模な捜査を行った。その結果、１０人以上の俳優や歌手が起訴された。

台湾紙・聯合報（電子版）によると、１１月中旬に裁判所で行われた審理に臨んだ王氏は、３６０万台湾ドル（約１７００万円）をブローカーに支払い、診断書を偽造して兵役を逃れようとしたとされる。検察は懲役１年の求刑を求めている。

ブローカーは兵役対象者に息を止めて血圧を測定させたり、代理の人間を用意し、病院から「重度の高血圧」との診断書を取ったりしていたという。

台湾メディアは、著名人による兵役逃れについて「エンターテインメント業界は競争が激しく、芸能活動の中断で露出がなくなれば、再び輝きを取り戻すことは難しい」と指摘。学業の継続や海外での活動、身体検査をごまかすことなどで、兵役を逃れようとする事例もあるという。

台湾有事の懸念が強まっていることを受け、台湾では蔡英文（ツァイインウェン）前政権が２４年１月、１８歳以上の男性の兵役期間を従来の４か月から１年間に延長した。内政部（内政省）は兵役逃れに対し、罰則の強化を検討している。