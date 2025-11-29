残り3枠は誰？ 11月14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表された。ヒットチャートを席巻するガールズグループ・HANAや、YOASOBIのikuraが幾田りらとしてソロで初出場することが話題になっている。

さらに、発表された出場歌手が紅組20組、白組17組と数が合わなかったことで、「白組の3枠」は嵐？ サザンオールスターズ？ と予想合戦も始まっている。

「残り3枠は、アイドルグループのSixTONES、ロックバンド・ back numberが本命、そしてソロ活動50周年を迎えた矢沢永吉さんが有力だと聞いています」

こう話すのは、レコード会社関係者だ。SixTONESは、今年4月に日本テレビ系で冠番組『Golden SixTONES』をスタートさせ、7月に野田洋次郎書き下ろしのシングルがヒットするなど充実の1年だった。その “先輩” で、来年5月31日の東京ドーム公演で活動終了を発表した嵐の出場が気になるところだが……。

「SixTONESは、嵐に出てもらうためのキャスティングだと言っていいと思います。嵐の出演はこれが本当のラストチャンスですから、放送3日前のサプライズ発表になろうが、NHKさんは最後の最後まで粘って交渉すると思いますよ」（音楽関係者）

だが、あるNHK関係者は「嵐の『紅白』出場には高いハードルがある」と話す。それは、2021年から芸能活動を休止中の大野智の存在だ。

「私が知る限り、NHKは全力で出場を懇願しているはずです。ただ、『事実上の解散コンサートとなる前にピークを迎えるイメージになる』ということを嵐側が気にしているようなんです。

さらに、大野くんは、活動休止中は芸能活動からいっさい遠ざかっていました。それで『紅白』に出るとして、大野くんがテンションを上げられるのか？ という懸念もあるようです」（同）

また、別のレコード会社関係者も「嵐のメンバーは『ファンに、ライブで最初にパフォーマンスを見せたい』と話していたので、『紅白』がその場になっていいのか否か、悩んでいると聞きます」と話した。

2022年放送の連続テレビ小説『舞いあがれ！』（NHK）の主題歌を担当し、同年の『紅白』に特別企画で出演したback number。彼らはテレビになかなか出演しないことでも有名だ。

「 12月10日に放送される『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に3年ぶりに出演するということで話題になっています。音楽番組に出ないバンドですが、出演の気運はあると思います」（音楽番組関係者）

最後は、2009年、2012年と2回『紅白』に出演している矢沢永吉だ。あるスポーツ紙記者は、「去年、大きな話題となったB’zを例にして交渉していると聞いています。B’zは事前収録と生演奏を組み合わせる演出をして、高視聴率につながりました」と話した。

「今年は矢沢さんのソロデビュー50周年という記念すべき年で、東京ドームで公演したほか、日本武道館公演とぴあアリーナMMでの公演を予定しています。

周年の “アニバーサリー出場”は、60周年の五木ひろしさんの売り込みを蹴って、矢沢さん一本に決めてオファーしています。矢沢さん本人も最初で最後だとわかっているので、期待していいと思います」（前出・音楽関係者）

矢沢が有力候補の一方で、可能性が薄いのが、毎年候補にあがる中森明菜、サザンだ。

「中森さんは長いブランクを気にされていて、なかなかそこを突破できない状況です。NHKとしてもライブを放送したり、特別番組を企画したりして、 中森さんの『やっぱり歌うことは好き』という感情を引っ張り出すまではいきましたが、そこからが……。とはいえ、今年も交渉していると聞いています。

サザンは平成最後とか五輪とか、なにかきっかけがないと出演しません。今年に関してはそれがないので、可能性は低いと聞きました」（前出・NHK関係者）

はたして、残りものに “福” はあるのかーー。