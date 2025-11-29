元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が２９日まで自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに更新し、息子でお笑いコンビ「マイケルジェニー」の宮迫陸と共演した。

陸は「親の名前を使わずに売れたい」という思いから母親の旧姓である藤井陸で活動していたが、宮迫陸に改名。陸は「中学の時の自分はオヤジがこんなことになると思ってなかった。目指している世界からオヤジの方がいなくなると思ってなかった」と話すと宮迫は「俺も思ってない。本人が１番思ってない」と苦笑い。

宮迫は闇営業騒動の時に人伝に所ジョージから「宮迫って名前を舐めちゃダメだよ。知名度を上げることの大変さとか、奇跡があるから。その名前を舐めたらダメだから頑張って下さい」とエールを送られたという。宮迫は「僕が１番有名にした名前ではあるけど。お前も宮迫なワケやから、重いは重いで。色んな弊害では出てくるでしょ」と陸に語りかけた。

陸は「１番迷惑している。病院で『宮迫様』と呼ばれたら、みんなが振り向く」とクレーム。宮迫が「えらいもんで俺の若い時にそっくりやもんな」と指摘すると陸は「これが１番うっとうしい」とうんざりしていた。