「まいどおおきに食堂」「串家物語」など約700店舗で販売！2026年福袋は、鳥獣戯画と再コラボ。

フジオフードシステムは、「まいどおおきに食堂」「串家物語」「さち福や」「麺乃庄つるまる」「はらドーナッツ」など約700店舗で販売する、「鳥獣戯画」と再コラボした福袋の抽選販売の予約を、2025年11月25日から開始しています。

鳥獣戯画デザインの福袋限定グッズ

今回のグッズに描かれたデザインはすべて福袋限定のオリジナルイラストで、「まいどおおきに食堂」を象徴するおむすびや「串家物語」をイメージした串カツを持つ動物たちが描かれています。また、「はらドーナッツ」のキャラクターも動物たちの中に紛れて登場しています。

福袋の内容は、以下の通り。

・「鳥獣戯画」コラボ オリジナルトートバッグ

市松模様に巻物の絵柄をモチーフにしたオリジナルイラスト入り。ランチバッグにも使いやすいサイズです。ハンドルは赤と黄色のどちらかの色が入っています。

・「鳥獣戯画」コラボ オリジナルエコバッグ

「鳥獣戯画」の動物と、「まいどおおきに食堂」を象徴するおむすびや、「串家物語」をイメージした串カツを持った動物たちが描かれた、総柄デザインです。

・「鳥獣戯画」コラボ オリジナル保冷ポーチ

トートバッグに収まるサイズで、食品や飲み物を冷たく保てる便利な保冷ポーチです。

他には、コシヒカリ（精米）300gとフジオフードお食事券3000円分（500円×6枚）が入っています。

お食事割引券の有効期限は、26年6月30日まで。1会計1枚の利用で、おつりは出ません。

一部店舗では利用できず、他のチケットやクーポンとの併用はできません。

ネットでの抽選販売の予約となり、予約受付期間は、11月25日10時から12月9日まで。

抽選発表は、12月19日から順次案内があります。

受け渡し期間は、26年1月1日から6日までで、この期間に受け取りの無かった商品は、7日から店頭販売となります。

価格は3000円。

株主優待券での購入も可能です。

お食事割引券での割引対象外。

予約の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部