プロ野球・巨人の小林誠司選手が27日、契約更改交渉に臨み、現状維持の4000万円でサインしました。（金額は推定）

「まだまだ勝負したいと思っていますし、試合に出たい気持ちは変わっていない。今年は優勝できなかったですし、自分がやらないといけないこととか、しっかり見つめて、オフシーズンしっかり過ごしたいなと思っています」

今季、甲斐拓也選手の加入で、キャッチャー陣の層はさらに厚くなりました。小林選手は開幕2軍スタート。5月24日に1軍に上がると、6月20日に初スタメン。赤星優志投手と組んで、勝利をあげるなどしましたが、後半戦を前に一度登録を抹消されました。2軍では若手選手とともに声を出し、笑顔を見せながら汗を流しますが、なかなか1軍に呼ばれないもどかしさもありました。それでも、自分にできることは「いつ呼ばれてもいいように、やるべきことをやっておくこと」と、1軍の試合を見ることはもちろん、トレーニングを欠かすことはありませんでした。

そして、来る9月30日。田中将大投手の指名を受け、1軍でバッテリーを組み、通算200勝の喜びをともに味わうことに。悔しい思いもしましたが、積み上げてきた努力が“少しだけ”報われた瞬間でした。

「まだまだ体も心も元気なんで、すべてにおいてしっかり鍛えて、来年は必ず1軍で活躍できるように頑張っていきたいなと思います」