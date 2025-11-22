全国約6300店から選ばれし50店

サッポロビールが、高品質な樽（たる）生ビールを提供する店舗を表彰する「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」を、ライブレストラン「BLUE NOTE PLACE」（東京都渋谷区）で開催しました。

【写真】「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」の様子

THE PERFECT 黒ラベル AWARDとは、同社の生ビールのロングセラーブランド「ザ・パーフェクト黒ラベル」を取り扱う全国約6300店の中から、品質基準「3C」（パーフェクト・クリーミー、パーフェクト・クリア、パーフェクト・コールド）を満たし、かつ一定の基準を超えた飲食店を認定するものです。今回は50店が選出。

表彰式で登壇した同社の時松浩社長は「日本が誇れるもの」として食文化を挙げつつ、「インバウンドの人たちが日本のビールを見て、初めは泡の多さに驚くのですが、いざ飲んでみると『おいしい』と（評価してくれる）。皆さまに提供いただいている黒ラベルも、日本の文化なのだと思います。この食文化をつくっているという意味において、今日お集まりの皆さまが最先端、最高峰にいらっしゃるということでもあり、一緒に手を取って、この黒ラベルをさらに広げていければと思います」と話しました。

■「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」を受賞した店舗（一部、抜粋）

・北海道

居酒屋ほがら家、BISTRO Ｕ Keito、室蘭やきとり一平若草店

・東京都

ステーキレストラン 炭屋、炭火やきとり 赤星、やきとり ひなもも、居酒屋破竹、

炉端と和酒と青森 あかきんぎょ、丸ノうち、鶏と魚と炭火焼き 燈、

アル・デンシャル丸の内by アルケッチァーノ グランスタ東京、大衆酒場BEETLE 五反田

・愛知県

天ぷらと日本酒 明日源

・大阪府

フライドキッチン 酎介君、ヨコボリ、板前焼肉一笑 靭本町本店

・福岡県

焼とり かい華、博多 一梅、TETE

※サッポロビールの特設サイトで詳細は公開されています。