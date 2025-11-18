OH MY CAFE「パン&ドリンクスタンド」期間限定「ミッキー＆フレンズ」羽田空港にOPEN！
OH MY CAFEの新業態「パン&ドリンクスタンド」が羽田空港第1ターミナル5Fに登場！ 「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIが期間限定オープンする。
「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIを、羽田空港第1ターミナル5Fに、2025年11月28日（金）〜2026年2月1日（日）まで、期間限定オープンする。
「OH MY CAFE MINI」は、ディズニー／ピクサー作品の世界観を楽しめるスペシャルカフェ「OH MY CAFE」の新業態で、 ”空に憧れ旅をするミッキー＆フレンズ” をコンセプトにした「パン&ドリンクスタンド」。
テイクアウトはもちろん、店内でのイートインも可能となっている。
メニューは、ミッキーマウスとミニーマウスをイメージした、ブリオッシュ4種類と、カフェ限定のオリジナルカップで提供する選べるドリンクのラインナップなどをご用意。
その場でドリップする新鮮なオリジナルコーヒーもお楽しみいただける他、オリジナルグッズやスーベニアのお取り扱いも行われる。
手土産にもぴったりな、気軽にテイクアウトして楽しめる「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIの可愛いメニューやグッズを満喫してください♪
（C）Disney
