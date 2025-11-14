回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、人気テレビアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーン第2弾が11月14日、スタートします。2500円（税込み）の会計ごとに、坂本太郎、朝倉シン、南雲らメインキャラクターがデザインされた2026年クリアポスターカレンダー（全4種）がもらえるプレゼントキャンペーンが展開されます。

【写真】「SAKAMOTO DAYS」コラボ 2026年クリアポスターカレンダー全4種のデザインをチェック！

また、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、坂本や朝倉、南雲らがデザインされた「ラバーチャーム」（全8種）、「缶バッジ」（全10種）、「マグネットシート2個セット」（全5種）がもらえます。

くら寿司とのコラボが初となる「SAKAMOTO DAYS」は、漫画家の鈴木祐斗さんの人気漫画が原作。「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2020年から連載を開始。結婚を機に殺し屋を引退した坂本が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、かつての仲間たちとともに、次々と迫る刺客に立ち向かっていく姿を描いています。

※メニューの価格は店舗によって異なります。