山本モナが司法試験に合格「ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」

フリーアナウンサーの山本モナ（49歳）が11月13日、自身のInstagramを更新。司法試験に合格したことを報告している。



山本はこの日、「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と喜びの報告。続けて「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」とつづった。



そして「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました。皆様、『やればできる』という言葉は、本当です（笑）」「年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな。そんな想いを込めてのご報告です」と報告を結んだ。



元朝日放送のアナウンサーだった山本は2005年にフリーに転身。2010年に一般男性と結婚し、2012年に第1子、2014年に第2子、2019年に第3子を出産し、2022年には早稲田大学大学院法務研究科に入学、2024年に卒業した。