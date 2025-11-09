俳優・大和田獏さん（75）が10日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金、後1・00）に出演します。



【写真】10日放送の「徹子の部屋」に出演する大和田獏さん＝テレビ朝日提供

女優の妻、岡江久美子さんが2020年4月に逝き5年。岡江さんが亡くなった1年後には、実母が98歳で鬼籍に入りました。コロナ禍だったため、なかなか面会に行くことができませんでしたが、亡くなる直前に会いに行った際、母は最後の力を振り絞って、大和田さんにある言葉を残したそうです。



4年前から、娘の大和田美帆さん、10歳の孫と二世帯住宅で同居を始めたそう。2025年夏から、孫が単身タイに留学、現地の学校に転入したため、いつ帰国するのかはわからないのだとか。岡江さんは生前、孫のことを「自立心の強いところがわたしに似ている」と口にしていたそうです。



■ ■



美帆さんは自身の娘について、インスタグラムで「突然ですがワガコはこの夏からタイの学校に通っています」「タイの現地インターナショナルスクールの寮に入寮しました」「普段はぽわぽわっとしていても、これがしたい！と目標ができたときには彼女からとてつもないエネルギーが放たれます」と明かしました。



続けて、挑戦する孫の背中を押した父について「父は孫に会える日が少なくなることを「さみしい」と思いつつも、口には出さず、ワガコがワガコらしくいられることや、目標を持って新しいことにチャレンジしてることを第一に認めてくれ、同じように寂しがっている私にも「親は、子どものやりたいことを心から応援して、励まして、見守ってあげることが大切だ」と助言をくれました」と感謝の言葉をつづっています。