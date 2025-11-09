タレントの野沢直子（６２）が９日放送のフジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜・午前７時）に出演。離婚と再婚、さらに来月のローン完済を報告した。

米国在住の野沢は長年の親交があるタレント・清水ミチコ、女優でタレントの青木さやかとの「毎年恒例・野沢直子“出稼ぎ”帰国でテレビ出演」と題したトークでプライベートを赤裸々に報告。

「私、ちょっと離婚したんですけど、これ言っていいですか？」と話し出すと、左の二の腕にカタカナで彫られた「ボブ」のタトゥーを披露しながら「ボブと離婚したんですけど、ここにスポンジと入れました」と３０年間連れ添ったものの２０２４年に離婚した米国人のボブ・オークライヤーさんについて口に。

「アメリカで彫ったから、意味を聞かれて『ボブと離婚したから（その前に）スポンジと入れたんだ』って言ったら、アメリカ人、大爆笑」と笑顔で話した。

青木に「再婚なさったんですもんね」と聞かれると「そう、離婚してすぐ再婚したの」と話すと「離婚した時に家をもらったんだけど、家のローンが残っててさ。ローンを払っていくのが大変で託児所でバイトしてんの。人気なの。『ティーチャー・ナオコ』って呼ばれてるの。１歳から４歳くらいの子だけど、私、リアクション大きいからドッカン、ドッカン笑うの。『へぇー、私、こんなに面白いんだ』って思って」と続けた。

その上で「来月で終わります。３０年ローンが！ うれし〜！」と手をたたいて報告していた。

野沢は２４年６月、離婚離婚調停を経て、ボブさんとの離婚が成立。同年７月のラジオ番組で共にバンド活動をしている日本人男性・トラさんと再婚したことを発表している。