今回は、ママ友の最低な行為を、幼稚園の園長に暴露した結果についてのエピソードを紹介します。

息子が仲良しの子のママが、誹謗中傷をされ…

「息子が幼稚園で仲良しのYくんのママは、優しくていい人です。しかしある日、『Yくんのママが複数の若い男と関係がある』というでたらめな噂を幼稚園で耳にしました。その噂を流したのは、Sくんという子のママに間違いありません。というのもSくんのママは、日頃からYくんのママへの嫉妬心がすごいからです。

ただ、Sくんのママがその噂を流したというはっきりした証拠はなく……。そこで幼稚園の園長先生にその話をしました。しかし園長先生は話は聞いてくれたものの、『こんなの信じられないわ……』『もうちょっと様子をみましょう』と言い、Sくんのママに何もしてくれませんでした。

その後、Y君のママへの誹謗中傷がさらに悪化した結果、園長先生も私の話をやっと信じてくれて、幼稚園で保護者会を開き、注意喚起をしてくれました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ まぁ園長先生も、Sくんのママが犯人だというはっきりした証拠がないと、行動がとりにくいというのはあったかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。