プロ野球・ソフトバンクの中村晃外野手（36）が8日、自身のインスタグラムで、昨年9月に誕生した1歳の長男の国指定難病「乳児てんかん性スパズム症候群」との闘病を報告した。

「昨年9月に生まれた息子について少しお話ししたいと思います」と書き出し、「生まれてから5ヶ月の時にてんかんを発症。沢山の方の協力の元、治療に励み、なかなか原因の特定が難しく、治療も難航し この1年、染色体、遺伝子、MRIなどの今出来る検査をし、県外の病院にも、妻が付き添い入院しました」と明かした。

「焦点発作、乳児てんかん性スパズム症候群という病気と闘ってます」と中村。「てんかんの影響も含め運動、知能の能力の遅れ、将来的にもどこまで発達するかがわからない状態です」としたうえで「今現在も試行錯誤での治療中です。薬で調整が出来ない場合は手術などのステップに進む可能性もあります」と記した。

「この1年弱、息子はとても頑張っていました。そして妻も息子に常に寄り添い、病院で過ごす時間が多くなり、とても大変だったと思います。その2人の姿を見ていたからこそ、私自身も野球を頑張れたと思います」とつづった。

「今後どのように成長するのか分からない不安な事ばかりですが、可愛い愛する息子です。街で見かけたりすると、発達の遅れを感じて、あれ？となるかもしれませんが温かく見守って下さい」と呼びかけた。

「また、息子と同じような病気を抱える子供達の治療や、リハビリ、サポートの情報がありましたら是非共有できると嬉しいです。よろしくお願い致します」とした。