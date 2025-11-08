子どもが産まれたばかり…浮気癖が直らない夫と離婚ができないでいる妻の話
浮気癖がある旦那さんをもつと、なにかと苦労しますよね。すぐに離婚したくても、子どものことや将来のことを考えて、踏みとどまってしまう人も多いようです。今回は、浮気癖が直らない夫と離婚ができないでいる妻の話をご紹介いたします。
今後の生活を考えると不安
「夫の浮気癖がなかなか直らず、離婚を考えていた矢先に妊娠が判明しました。子どもが産まれたら浮気もしなくなるだろうと思っていましたが、その考えは甘かったですね。
子どもが5か月になったある日のこと、夫が一人で買い物に行ったのですがスマホを持っていったはずなのに、家にスマホが置いてあったんです。しかも、そこには女からメッセージが届いていました。嫌な予感がしてすぐさま電話をかけると、夫が電話に出ました。つまり浮気するために、スマホを2個持ちしていたってことですよね……。
夫はすぐに状況を察したのか帰宅し『ごめん！』『もう二度としないから許してくれ』と土下座してきました。これまで何回も裏切られて、父親になってもまた浮気……。今すぐ離婚したい気持ちはあるけど、子どもは産まれたばかりだし、夫の会社は大企業で高収入だし。別れたいのに別れられないのがつらいですね」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）
▽ 浮気をしても奥さんが許してくれると思って、甘えているのでしょうね。そんな夫と生活をするのは苦痛でしかありませんが、子どものことを考えるとすぐに離婚に踏み切れないのが現実です。こういうジレンマを抱えている女性は多いのではないでしょうか。
