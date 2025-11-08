IVE・ガウル、“ツインテール×舌ペロ”SHOTに反響続々！「可愛さ限界突破」「反則です…」【PHOTO】

IVEのガウルが、“反則級”の可愛さでファンを虜にした。

【写真】ガウル、舌ペロ×ギャルピースSHOT

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催されたワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の舞台裏ショットで、ステージ衣装を着たガウルの姿が収められている。

特に視線を奪ったのは、ピンクヘアにイメージチェンジしたガウルのツインテールスタイルだ。ふんわりとしたカールを施したヘアアレンジや、頬に貼ったハートのシールがラブリーな魅力を倍増させている。

花束を抱えて優しく微笑む姿や、ステージ裏での“舌ペロ”ショットなど、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。

（写真＝ガウルInstagram）

この投稿を見たファンからは「可愛さ限界突破」「ピンクヘア似合いすぎ」「反則です…」などのコメントが寄せられている。

なお、ガウルが所属するIVEは、11月15日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS（KGMA）」に出演予定だ。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。