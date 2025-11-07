Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ïµð¿ÍÆþ¤ê¤¬ºÇÍÎÏ¤«¡Ä¸ÅÁã¹Åç¤ÏÁá´üÅ±Âà¡¢¡ÖÉ×¿Í¤Î°Õ¸þ¡×¤È¡ÖËÜµòÃÏ¤ÎÁêÀ¡×¤¬¥«¥®
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼¤Î3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¡¢²þ¤á¤ÆÍèµ¨¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÁÀ¤¦¡Ö30²¯±ß¡×¤Î¾åÀÑ¤ß¡Ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Âà¼ÔÂ³½Ð¤ÎÃæ¤ÇÉ¡Â©¹Ó¤¯
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶µ·±¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È±ÑÊ¸¤Çµ¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î¹Åç¤ò»Ï¤á¡¢µð¿Í¡¢DeNA¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò¿åÌÌ²¼¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£µð¿ÍÆþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢
¡Ö¹Åç¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÅ±Âà¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¹Åç¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ç97¾¡¡¢ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç16¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤â68¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2020Ç¯¤«¤é6¾¡¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç7»î¹ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÊËÉ¸æÎ¨7.88¡Ë¡£±ý»þ¤ÎÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â³Û¤äÇ¯¿ôÅª¤Ê¾ò·ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤È¡¢¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤òÄ´ºº¤·¤¿µð¿Í¡¢DeNA¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î3µåÃÄ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹Åç»þÂå¤ËÁêÀ¤¬ºÇ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£9Ç¯´Ö¤Ç·×99.1²ó¤ËÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ24¤ÎËÉ¸æÎ¨2.17¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï96.2²ó¤Ç¼«ÀÕÅÀ40¤ÎËÉ¸æÎ¨3.72¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·×35²ó¤Ç¼«ÀÕÅÀ10¤ÎËÉ¸æÎ¨2.57¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï°ìÈ¯¤ò¿©¤é¤¤¤ä¤¹¤¤µå¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£É×¿Í¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç´ØÅì»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤âÊ¹¤¯¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÁ°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃÏ¸µµåÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤·¡¢¼Â²È¤È¤âÁÂ±ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Åª¤Ë¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Á°ÅÄ¤Ïµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤ÈÆ±³ØÇ¯¡£¤½¤ÎÅÄÃæ¤Ïº£µ¨¡¢10»î¹çÅÐÈÄ¤Ç3¾¡4ÇÔ¡ÊËÉ¸æÎ¨5.00¡Ë¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¤¤Æó·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤à¾ì¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¡£¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿Á°ÅÄ¤¬ÅÄÃæ¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµð¿Í¤ÎÍèµ¨ÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¡×¤È¤Ïµð¿ÍOB¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¡Ö»ØÆ³ÎÏ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÎÁ°¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¡×¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
