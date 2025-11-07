紺野ぶるま『THE W』謎理論で“優勝宣言” クロちゃんへの“出禁”も通達？
ピン芸人・紺野ぶるまによる『お腹が減りませんように、満月まで届きますように』文庫化発売記念イベントが7日、都内で開催。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんがゲストとして登場し、2人でトークを展開した。
【全身ショット】素敵な装い！対照的な衣装で登場した紺野ぶるま＆クロちゃん
ぶるまが「私ひとりだけでは心細いので、きょうは松竹芸能の大御所司会者、大MCを呼んでおります」と盛大に振って、クロちゃんを呼び込み。クロちゃんが、おなじみのあいさつを行った後に「出にくい感じ、やめてもらっていい（笑）？」とツッコミを入れる中、ぶるまは「きょうは、クロちゃんのSNSのフォロワー数が多いので、呼ばせていただきました」と笑わせた。
ぶるまが、文庫化にあたって「内容、ちょっと修正を入れさせてもらった」と発すると、クロちゃんがすかさず「ぶるまが『修正』っていうと、ちょっと危ない感じになりますけどね」とニヤリ。ぶるまが「モザイクを…」と乗っかると、クロちゃんも「やめなさい！」とツッコミを入れる…という比較的マイルドなものから、クロちゃんによる生々しい下ネタトークも飛び出した。
また、クロちゃんが同書の感想について話すも、最初の4行のみに触れたコメントで、ぶるまが「クロちゃん、やったね！読んでないんだ…。もう幻冬舎さん出禁！松竹芸能に閉じ込める」と言い渡す一幕も。ところが、クロちゃんはその後、同書の感想を詳細に語っていき、ぶるまを感心させていた。
5日には、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリストに選出されたことが発表されるなど、うれしい報告が相次いでいるぶるま。この日のイベントでも「うれしいです！無事に残りました。それで、きょうこの本が出て、盆と正月が一気に来たみたい」と声を弾ませた。
クロちゃんは「ぶるまは、めちゃくちゃ緊張しいで（大会の前には）『寝れてないですこんな私、嫌です』ってきたり…。実は、ダメな部分、人として強くない部分が、ネタにも小説にも出ているんじゃないかな」とやさしく呼びかけた。ぶるまは「（THE Wでは）去年準優勝で、優勝はにぼしいわしさんだった。今年のファイナリストで、去年から残っているのがエルフさんと私だけなので、もう私が優勝なの！優勝しちゃうの！」と“謎の優勝宣言”で沸かせていた。
2022年に刊行された紺野の初小説『特等席とトマトと満月と』が、タイトルを新たにして文庫化。「どっちつかず」な女芸人の葛藤の日々を軽やかに残酷に、リアルに描く長編小説となっている。
