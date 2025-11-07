ローソンストア100（川崎市）が、定番具材を中心とした“海苔（のり）なし”の「120円おにぎり」シリーズを新たに展開。11月12日から発売します。

【画像】「おにぎりといえば」の定番具材が勢ぞろい！ これが「120円おにぎり」の“海苔なし”ビジュアルです！

「鮭」「ツナマヨ」ほか5品

「120円おにぎり」は、米をはじめとした原材料価格の高騰による“生活防衛意識”の高まりに応える形で販売されるもの。定番具材を使った低価格帯のおにぎりを新たにラインアップし、毎日の朝食・昼食需要での複数個購入や、個食タイプの総菜や揚げ物おかず、即席麺などとの買い合わせなど、日常の食卓を支える提案を行うとしています。

具材のラインアップは「鮭」「梅」「ツナマヨ」「昆布」「明太子」の5品。いずれも海苔を巻かない仕様にすることで、手に取りやすい価格帯を実現しているといいます。

また「海苔なし」にした背景について、同社は「若年層を中心に広がる“海苔離れ”の傾向」を挙げ、味付きの混ぜご飯のおにぎりが増えたこと、白米や具材そのものの味を重視したいといった声も聞かれることや、「手や口が汚れにくく、オフィスや外出先でも食べやすい点も支持を集めている」としています。

価格は、各130円（税込み）。全国の店舗で販売されます。

なお、11月19日から12月3日までの15日間、「ローソンアプリ」と「ローソンストア100」LINE公式アカウントにて、期間中何回でも「120円おにぎり」に使える10円引きクーポンが配信されます。