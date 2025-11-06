ブラジルに犧討哭ミステリーサークル（ポルトガル語でアグログリフ）が出現し、地元住民が騒然としている。調査した専門家は「これは本物だ」と断定した。ブラジルメディア「ＮＤ・マイス」が先日、報じた。

ブラジル南部サンタカタリーナ州のイプアスは、毎年１０、１１月にミステリーサークルが現れることで知られており、今年は１１月３日に出現した。

１キロも離れていないところに住んでいる住民は「夜中に犬たちが激しく吠え始めたんだ。光などは見なかったな。とにかく動物たちが落ち着かなかった」と語る。その数時間後、町の入り口近くの道路沿いにある小麦畑で、ミステリーサークルが出現した。

同住民は「今朝、仕事に向かう途中で見つけたんだ。今年のアグログリフはこれまでで一番美しかった。地元住民は騒然としている。この話題で持ち切りだよ」と話す。

ミステリーサークルは大きな円で、外側には全周に沿って編み込まれたような線が走っている。中心部には円と三角形、そして中央には小さな円が見られる。

ただし、例年のように、畑は翌日には収穫されてしまい、ミステリーサークルはすぐに消えてしまった。幸いにも、収穫直前に専門家が現場に駆け付け、撮影、分析を行った。

ＵＦＯ研究家のルイス・プレステス・ジュニオール氏は「写真とビデオ映像を記録し、チームがアグログリフの信憑性を確認しました。調査中、足跡、タイヤ跡、そして人間の痕跡は一切見つかりませんでした。茎は横たわるように曲げられ、折れていません。設計図は正確な配置を示しています。例えば、中央の円では、植物が横たわり、反時計回りに曲がっていました。これらの細部は、これが人間の手によるものではないことを裏付けています。本物です」と太鼓判を押している。