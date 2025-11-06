さすが【ZARA】、、！ 40・50代が毎日使いたい♡「上品バッグ」

季節が変わり、毎日の装いに秋冬らしい小物を取り入れたくなるころ。大人の装いに馴染む上品なバッグを探しているなら【ZARA（ザラ）】がおすすめ。今回は旬なデザインに加え、お値段以上の価値を感じられそうなディテールに注目して商品をピックアップ。寒い時期に気分を上げてくれそうな優秀バッグ、ぜひ毎日のスタイリングにプラスしてみて。

コーデの差し色に♡ イエローの上品レザーバッグ

【ZARA】「レザー スエード ショルダーバッグ」\8,590（税込）

高級感あるレザー素材が魅力のショルダーバッグ。スマートな細長い形状が大人っぽく、装いにモードさを添えてくれそう。マスタードのようなイエローカラーや、温かみのあるゴールドカラーの金具など、秋冬らしいディテールで今の時期にぴったり。中は3つの部屋に分かれており、内側にジッパー付きのポケットを備えています。コンパクトながら快適な使い心地も見込めます。

秋の装いに馴染む！ 編み込みバッグ

【ZARA】「編み込みバッグ」\7,990（税込）

編み込みのディテールが目を引くバッグは、さっと持つだけでコーデに遊び心を与えてくれそう。ボルドーカラーが秋のスタイルに馴染み、品の良さも◎ クラッチバッグとして使えば洗練された雰囲気に、付属のストラップをつければショルダーバッグとしてデイリーに活躍しそう。

毎日使いたい！ 上品なシンプルバッグ

【ZARA】「メタルディテール クロスボディバッグ」\6,290（税込）

シンプルなシルエットに、ゴールドカラーのメタルディテールが光るボディバッグ。マットな質感のレザー調素材を使用しており、持つだけでコーデに上質感をプラスしてくれそう。ショルダーの長さを、コートやジャケットの厚さに合わせて調節できるのがこの時期にうれしいポイントです。

寒い季節にマストなブラックアイテム

【ZARA】「ダブルハンドル シティバッグ」\5,990（税込）

コロンと四角いフォルムが可愛らしいバッグ。レザー調素材のランダムなツヤ感が、こなれたムードを感じさせます。ブラックカラーが秋冬のスタイルに取り入れやすく、これからの時期にひとつ持っておくと重宝するかも。機能面も申し分なく、広いマチや内側のファスナー付きポケットなど使い勝手の良さも期待できます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu