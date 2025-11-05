11月4日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に鈴木奈々が出演。番組内でカミングアウトした内容に、疑いのまなざしが向けられている。

「この日、鈴木さんは “潔癖四天王” というくくりで、川合俊一さん、Kis-My-Ft2・二階堂高嗣さん、宮下草薙・宮下兼史鷹さんとともに登場し、潔癖エピソードを話していました」（芸能記者）

たとえば川合は「自分用のトイレと風呂がある」と驚愕エピソードを披露。二階堂は「外食先では割り箸を使う」「お宅訪問ロケのあと、履いていた靴下は捨てる」、宮下も「玄関で服を脱ぐ」「妻とのキスの前は消毒液でうがいをする」など、強烈な話を繰り出した。

「ところが鈴木さんは、川合さんの『自分の菌は菌じゃない』という言葉に『わかる〜！』などと共感していましたが、語る潔癖エピソードが薄く、あまり具体的ではありませんでした。

するとハライチ岩井勇気さんが『奈々ちゃんは新しいキャラ試してるだけでしょ』と指摘。鈴木さんは『待って。私、本当に潔癖症です』と反論。澤部佑さんからも『オファー来たから今日は潔癖キャラで行ってみよう！って』とイジられていました」（同）

鈴木が語ったなかで特徴的な話もあった。

「鈴木さんは『人の家に泊まれない。彼氏のベッドでも寝られない』と話していました。ただこの後、親友で、加藤茶の妻である加藤綾菜さんがVTR出演。『（鈴木さんは）『彼氏のベッドでは寝られない』と言っているが、加トちゃんのベッドではめっちゃ寝る』『私の（服）は着られないのに、加トちゃんのパジャマは着る』と暴露。

これに対して、鈴木さんは『加トちゃんって無菌なんです！』と必死に言い訳していましたね」（同）

X上ではこうした鈴木に対して疑念が集中。

《鈴木奈々は潔癖症で言っている割に川合さんの体にべたべた触っている》

《マイクや床 ベタベタ触ってるじゃん ビジネス潔癖》

《鈴木奈々、ほんまに潔癖か？》

といったツッコミが寄せられてしまった。

「実際、鈴木さんは番組内で隣にいる川合さんにボディタッチをしていました。また、クイズ企画で不正解した際、謝ろうとしたのか、スタジオの床に土下座するようにベタベタと両手・両足をつけていたのです。潔癖の話をしたあとだっただけに、視聴者から違和感を持たれてしまいました」（同）

かつては風呂も入らず、同じ服を何日も着ている、肌ケアもしないなどのエピソードを披露していた鈴木だが……。

「もちろん、潔癖の度合いや傾向は人それぞれですから、鈴木さんとしては、ある状況に限っては潔癖ということでしょう。仕事中は気にしないという感性なのかもしれません。

ただ、ほかの出演者と比べるとエピソードが弱かったのは間違いないですから、視聴者が疑念を持つのも仕方ないでしょうね」（同）

バラエティの仕事を得るには、“きれいごと” だけでは済まないのかもしれない。