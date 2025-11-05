カルビー（東京都千代田区）が、「じゃがりこ アスパラベーコン味」を11月10日から数量限定で発売します。

これまでに4度発売

2025年10月に発売30周年を迎えた「じゃがりこ」。周年記念商品の一つとして登場する同商品は、アスパラガスの香りとベーコンを焼いたような香ばしさ、後に残るベーコンのうまみも楽しめるフレーバーです。

初めての発売は2014年で、当時のファンサイト上で出された商品企画のアイデアから誕生。その味わいがファンから高く評価され、これまでに4度発売された商品です。今回、2024年9月から同年10月にかけて実施された「じゃがりこ国民投票」で、ファンから“また食べたい味”1位に選ばれ、復活販売が決定したということです。

同社は「30年間愛され続けてきた『じゃがりこ』の歴史を彩る特別な味を、ぜひお楽しみください」とコメントしています。

内容量は52グラムで、価格はオープン（200円前後、税込み）。全国のコンビニエンスストアで販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。