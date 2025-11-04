昨年12月に「おじさんパーカー騒動」で話題になったコラムニストで脚本家の妹尾ユウカ氏（28）が3日までにXを更新。「30歳までにいい男と結婚する方法」と題した51秒の動画がネット上で話題となっている。

妹尾氏はXで動画を公開。「女なんで、本当に2、3人と若いうちは同時進行で付き合った方がいいよ。マジで」と切り出した。

「だってさ、30（歳）までに結婚とか考えた時にさ、あまりに時間が短いじゃん、それでさ2年とか3年とか、同じやつと付き合っちゃってさ。それでさ、ふた開けたらモラでしたとかさ、ふた開けたら実家変な宗教入ってましたとかさ。そういうのが分かったらさ、取り返しつかないのよ、女は。だから悪いけど、2、3人と同時進行で付き合わせてもらうよ」と主張した。

「だってそれじゃないと損するんだもん、こっちが。お前ら男はさ、40（歳）くらいまでモテ期とかさ、自分の精子に自信がおありかもしれないけどさ。こっちは大変なんだよ」と語った。さらに「だからしょうがない。てか、それが一番幸せになれる賢いルートだと思う」とした上で「別に一途さなんて必要ないから。選んだ上でこの人って決めた上で一途になるならいいけど、選ぶ過程においては一途に選ぶってアホじゃん」と持論を展開。Xでは別の投稿で「ちなみに田舎は天井が見えている上に、噂がすぐに回るので、田舎の方にはおすすめしません！」と補足した。

この動画は今月1日午後8時9分にアップ。4日午後3時時点でインプレッション数（表示回数）は900万回超。この動画へのコメントは600件弱で、さまざま声が寄せられている。

妹尾氏は18年に20歳で結婚。同年には第1子長女が誕生。20年1月には自身のブログを通じ、別居中の夫との離婚を発表。今年8月には第2子出産を発表した。

妹尾氏は今年8月、エッセー「東京で得た知見」を発売。自身のSNSに寄せられた約4年分の悩みと回答を1冊にまとめた。