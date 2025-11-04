関西を中心に活躍するタレントの藤原宏美さんは、41歳のときに乳がんが発覚。ステージ0期の非浸潤がんのため、左胸全摘を決断することに。しかし、1年後にまさかの乳がん局所再発が判明したそうです。（全2回中の2回）

「全摘するなら、お別れ会をしたほうがいいよ」

── 今から8年前、41歳のときに乳がんがわかり左胸の全摘出の手術を受けられました。手術前には胸の撮影をされたそうですね。

藤原さん：左胸全摘の決断は今までの人生でいちばん悩んだつらいことで、簡単ではなかったです。ただ、「命には替えられない」という先輩からの助言があり決断できました。

その相談したときに、先輩から「全摘するならばおっぱいお別れ会をするといいよ」と言われました。先輩は手術前に当時の彼と鏡の前にふたりで立ち、自分の胸に向かって「バイバイ」と言って、きちんとお別れしたそうなんです。それで気持ち的に区切りがついたと。なので、私も左胸を摘出する前の自分の姿を残すために、左胸の撮影をしようと思ったんです。

── 撮影はどなたにお願いしたのですか？

藤原さん：インターネットでまずは撮影してくれるカメラマンを探しました。できれば女性にお願いしたく、私の気持ちを理解してくれる人がいいと思っていたら、私と同じような境遇の女性をこれまでにも撮影している方と出会えました。ヘアメイクなども同じ写真館の方にお願いすることができました。

── 撮影はどのような雰囲気だったのでしょう？

藤原さん：実は撮影にはテレビの密着取材も入ったんです。というのも、私は乳がん0期だとわかったときに、自分と同じ境遇だった人のことを参考のために知りたかったのですが、0期で闘病した人の話がほとんど見つからず…。本当はがんを公表するつもりはなかったのですが、情報も少ないし、自分と同じ境遇の方が今後困らないためにも0期でも全摘しなければいけない事実があることを知ってもらいたいと、いろいろなメディアに連絡をしたんです。

そのなかで、あるテレビ局に取材してもらえることになり、そのときに左胸の撮影のことを話すと「ぜひ密着取材をさせてほしい」と。私としてはインタビュー程度のつもりで、まさか密着ほど大ごとになるとは思っていなかったのですが、お受けすることに。撮影にはカメラクルーもいたため、すっかり仕事モードでの撮影になりました。

── ご自分のなかで「おっぱいお別れ会」はできましたか？

藤原さん：そうですね。手術前に自分の気持ちに区切りがつけられたと思います。撮影では花びらで体を一部隠したのですが、カメラマンさんが「造花より生花の質感がいい」とアドバイスをくれたので、元気なバラを探して触れているうちに楽しくなり、すっかり本来の目的を忘れていました。

ただ、メイクをされながら話しているうちに、自分のこれからの姿を想像して、つい涙があふれてきてしまいました。 メイクが崩れるので「ごめんなさい」と謝ったときに、メイクさんが「出て仕方ない涙ですよ…」と言いながら目元をぬぐってくれた優しさは忘れられません。 ずっと笑顔をキープしてきて、区切りをつける決心で撮影に挑むつもりが、このときに自分の複雑な心境に気づきました。

できあがった写真を見て、きれいに撮っていただけ「きれいだな、よかった」と思いました。そこからは迷いなく、先生にお任せしよう、という気持ちに。手術当日の朝は鏡の前で、これから手術するくっきりマーカーのラインが入っている左胸に「バイバイ。ありがとう」と声をかけました。

後日放送された密着取材の反響も大きく、いろいろな方から連絡をいただきました。私が知らないだけで、実はがんを経験していた知り合いなどもいて驚きましたね。

再発率1％なのに…まさかの再発で

── 左胸の全摘手術はどうでしたか？

藤原さん：手術自体は問題なく終わりましたし、0期で全摘したためその後は放射線治療も必要なく、早めに日常生活に戻ることができました。早く見つかったことがよかったのだと思います。

ただ、切除した体を見るのは、とても勇気が入りました。術後3日くらいは先生が診察しているときも直視することができず、3日後にチラッとだけ勇気を出して見たのですが…。手術のときに体に引いたマーカーの線などもまだ残っていて、よくわからない状態でした。そこから少しずつ見て慣れるようにし、退院してから半月後には温泉に行っていました。日常生活に早く戻りたいという気持ちでいろいろ行動していたのですが、先生には「切除後すぐに温泉に行く人は珍しい」と言われました。

── その後は順調だったのでしょうか？

藤原さん：いえ、実は1年後に局所再発したんです。私の場合、0期で左胸を全摘したので、局所再発率は1％と言われていたのに…。

── どうして気づいたのでしょうか？

藤原さん：ある日、全摘した部分に小さなシコリがあるのに気づいたんです。コリコリしたシコリで左胸を全摘していたから気づけましたが、胸があったら気づかないほど小さなものでした。先生はすべてのシコリは取りきったと言っていましたが、念のために診てもらうことに。すると先生も驚いていて、とりあえずエコーや血液検査を行うことになりました。診断がなかなかつかず、最終的にMRIや針でとった細胞の組織検査が行われ、浸潤がんの局所再発がわかりました。

── 再発とはさぞかし驚かれたでしょうね。

藤原さん：再発しないための全摘だったので納得がいかず、思わず先生に「取りこぼしがあったってことですか？」と聞いてしまいました…。すると先生が「もしかしたらそうかもしれないね」と。それを聞いて怒る人もいると思うのですが、正直に答えてくれたことで私は「じゃあ仕方がない」と思えたんですよね。「それは絶対にない、私のせいではない」というような先生だったら納得できなかったかもしれません。

「胸を失くすこと」がどれだけ苦しいか

── そこからまた手術を？

藤原さん：今回はセカンドオピニオンを受けました。というのも、再発だと手術後に転移する可能性があるため、放射線治療を含めその後の治療法にいろいろな選択肢があるんです。主治医もセカンドオピニオンを推奨してくれたので別の病院にも行きましたが、答えは最初の病院と同じでした。

それで、また同じ先生に手術をお願いしたのですが、今回は局所再発のため全身麻酔は行わずに局所麻酔で切除を行うことに。意識があるなかでの手術は、先生の声が聞こえたり、痛みはなくても切除している感覚が体に響いたりするので怖かったですね。2回目の手術だったので最初よりは落ち着いて受けることができ、入院もなしの日帰り手術でした。術後は25日間の放射線治療をし、5年間にわたる女性ホルモンを抑える薬の服薬が始まりましたが、今はそれもすべて終わりました。

── 闘病中に支えになったことはなんでしたか？

藤原さん：やはり夫が近くにいてくれたことでしょうか。私以上に私の心配をしてくれたし、「胸があってもなくても宏美だよ」と言ってくれたのは心強かったです。ただ、夫は左胸を切除した部分を、いまだに一度も見たことがないんですよね。言葉と気持ちはもしかしたら違うのかもしれないと察しています。

夫がとても心配してくれているのもあり、再発後は大好きだった仕事を減らしました。仕事が好きなので夢中になってしまって、無理をしてしまいがちだったので。ストレスのないゆっくりした生活が体にとっても大事なので、病気を機に体にやさしい食事を心がけたり、夫とのんびり旅行に行ったりすることが増えました。

そういう生活のなかで自分になにかできることはないかと考え、ヘアドネーションも行うようになりました。ヘアドネーションとは病気で髪の毛を失ってしまった子どもたちのために、寄付された髪の毛で医療用ウィッグをつくる活動のことです。病気でつらい思いをしている未来ある子どものためになにかできることはないかと考え、これまでに3回ほど行いました。

── 今後、左胸を再建する予定はありますか？

藤原さん：今のところは必要性をあまり感じていないので、する予定はありません。魅力的な水着を着た女性を見て美しいな、いいなとは思いますが…。以前に病院で80代の女性が再建しに来た話を聞いて、やろうと思えばいつでもできると知れたのが大きな支えになっているのかもしれません。

私ががんになっていちばん悩んだのは、胸を取るかどうか、でした。もちろん、がんになったのもショックですが、それ以上に「胸を失くす」こと自体が女性にとってとてもデリケートでセンシティブな問題だと自分の体験を通して感じました。撮影をしたのもそれが理由のひとつです。いつか、その80代の女性のように、私ももしかすると胸を再建したいと思うときが来るかもしれない。そうしたらそのときにまた自分の気持ちに向き合ってじっくりと考えたいと思います。

取材・文／酒井明子 写真提供／藤原宏美