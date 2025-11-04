イラストレーターの詠さんの漫画がインスタグラムで4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

小学生の頃、下校途中に学校の先生から、「写真を撮らないといけないので、車道を斜めに走ってほしい」と頼まれた作者。先生が困っていると思い、協力したのですが…という内容で、読者からは「これはひどいです」「説明や配慮が必要だと思う」などの声が上がっています。

「大人のすることは絶対」理不尽を飲み込んだ当時

詠さんは、インスタグラムで作品を発表しています。詠さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

詠さん「もう40年近く前のことなのですが、いまだに心に残っています。私自身少しずつ過去を振りかえって、今に至るまでを漫画にして残すつもりで投稿している中で、1つのエピソードとして今作を残したいと考えました。また今作は先生を批判するために描いたわけではなく、子どもゆえに残り続ける『優しさの消費のされ方』を、皆さんにも感じてほしかったという思いもあります」

Q.写真が思わぬ使われ方をしたと知ったとき、どのように感じましたか。

詠さん「当時は声にならない思いでした。そして担任の先生や両親、写真を撮影した先生など、誰にも言えなかったです。当時は『大人のすることは絶対』という風潮がありました。連帯責任なんてこともよくありましたし、今より大人も子どももたくさん我慢をする時代だったのかもしれませんね」

Q.このとき、先生からのフォローは何かあったのですか。

詠さん「今の時代ならあるだろうなと思いますが、当時は誰からもありませんでした。それが全てとは思いませんが、私の育った環境では小さいながらも『大人の理不尽は受け入れるべき』と飲み込んだ記憶があります」

Q.大人になった今、当時を振り返ってみたとき、先生の行動は理解できますか。

詠さん「不思議なことに、当時は『どうして？』とは感じましたが、何かをしてほしいなんて発想は浮かびませんでした。それほどに『どんなことも大人が正解である』と、強く思い込んでいたのかもしれません。例えば、『低学年でも、部活ではグラウンドでほふく前進をする』など、過酷な思い出もたくさんあります。ただ、今になって思えば自分の周囲の環境だけが全てではなく、『このときのようなことが起きたときに、子どもたちの複雑な気持ちを理解してくれる大人も必ずどこかにいてくれたのでは』と感じています」

Q.この一件からどのようなことを学びましたか。

詠さん「子どもが人に親切にするのは、道徳や大人の言葉を素直に信じてきた結果です。ただ、その大人たちは自分たちの都合で簡単に約束を破ってしまうことがあります。私はこの経験を通じて、どんなことでも約束をしたからには子どもとの約束は守る。そして、失敗しても成功しても、その過程の気持ちを考えながら言葉を掛けるようにしています。私にとって起きる全てのマイナスな要素には、それだけではなく必ず反面教師のような学びがあると思っています。あの頃に出会いたかった大人を増やしたい。そんな気持ちで今、自分の子どもたちと向き合っています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

詠さん「先生に対して、『ひどすぎる』というコメントが一番多かったです。しかし中には、『もし私がその場所にいた友達なら、“先生違うよ。これはお願いして、よくない例をしてもらったんだよ”って大きな声で言ってあげたのに』というコメントもあって、とても心が温まりました。その当時、私はそんな温かい声が欲しかったんだな、と自分を振り返るきっかけにもなりました」